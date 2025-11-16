Tercera FEB grup C-B
El Navàs reprèn el camí de la victòria, al seu feu, contra el Granollers (96-89)
Una incòmode defensa zonal del Granollers en el darrer quart altera el pla dels bagencs, però sumen el sisè triomf gràcies a un gran encert
El CB Navàs va reprendre el camí de la victòria després de superar una incòmoda defensa zonal del CB Granollers (96-89) en els últims moments del partit. Els espectadors del pavelló municipal del municipi bagenc van gaudir d’un matx amb una gran producció ofensiva que manté els d’Isidre Suau a la part més alta de la taula.
La llauna del festival anotador la va obrir el CB Granollers. Van entrar al partit amb una marxa més i el Navàs es va veure obligat a gestionar els paràmetres defensius per frenar les seves vies d’aigua i evitar que el rival es trobés còmode. Aquesta circumstància es va produir en el segon quart, moment en què els navassencs van sortir amb facilitat al contracop, carregant el rebot defensiu. Al descans, ja lideraven el matx per dos punts de diferència.
A la represa, els homes de Suau van continuar baixant els percentatges dels vallesans. Això no obstant, una defensa zonal en el moment més àlgid va alterar els plans del Navàs, que es va haver de readaptar a les noves condicions. Dos triples de Yuste i Montagut van posar aigua al vi quan més s’havia complicat la situació.
El pròxim diumenge visitaran la pista del BC Tecla Sala.
Fitxa tècnica
CB NAVÀS VISCOLA: Fall 11, Bataller 2, Monés 22, Zhuravlov 5, Juncadella 7 -cinc inicial- Keita 20, Yuste 17, Saló 2, Planell, Rodríguez, Montagut 10, Costa
CB GRANOLLERS: Viñallonga 9, Prat 19, Homs 13, Heras 10, Toure 6 -cinc inicial- Salmeron, Murciano 17, Maspons, Peiro 8, Torné 3, Juárez 4
ÀRBITRES: Lobotti i Pla
PARCIALS: 19-25, 45-43, 71-59, 96-89
