Futbol americà
La nova estrella del futbol americà és germà d'un exjugador del Baxi Manresa
Als Estats Units ja se'l compara amb el millor jugador de la història, Tom Brady, ja que està retornant el mateix equip, els New England Patriots, al capdamunt de les classificacions de la NFL
A l'estat espanyol, aquests dies, sembla que si es parla de futbol americà només s'hagi de fer del duel que els Miami Dolphins i els Washington Commanders disputen aquest diumenge a la tarda, a partir de dos quarts de quatre de la tarda, al Santiago Bernabéu de Madrid. Però acostant aquest esport una mica a casa nostra, l'actualitat ve marcada per l'aparició d'una nova estrella de la lliga, un jugador que està portant els New England Patriots, la franquícia amb més títols (6) al capdamunt de les classificacions després d'uns anys de transició. I aquest noi meravella és germà d'un jugador de bàsquet que va formar part de la plantilla del Baxi Manresa no fa gaire, en la temporada 2021-22, al costat dels Francisco, Thomasson, Bako i Moneke.
El fet que aquest jugador actuï als Patriots, en la seva segona temporada, i que l'equip de Foxborough, a prop de Boston, s'hagi situat amb el millor balanç de tota la NFL, ha fet pensar que ens podem trobar davant d'un nou Tom Brady, el millor jugador de la història, que fa tres anys que es va retirar i cinc que va abandonar New England. Dient el seu cognom, segur que els aficionats del Baxi recorden el del seu germà. La nova estrella de la pilota ovalada és Drake Maye.
Ara mateix té 23 anys i és el germà petit de Luke Maye, un ala-pivot que va despertar controvèrsia al Nou Congosten la temporada 2021-22. Només va jugar un any al club, en què va viure moments de tot tipus. Es tractava d'un ala-pivot de gran talent i campió universitari amb els North Carolina Tar Heels, una de les universitats més prestigioses, la mateixa, sense anar més lluny, on havia brillat Michael Jordan. Allà és un heroi després d'un tir que va ser determinant per assolir un dels títols que tenen.
A Manresa va arribar després d'un pas per Itàlia. Tenia un destacadíssim tir de tres punts i bona lectura de joc, però la seva indolència no casava excessivament amb l'estil de joc dinàmic i pressionant de Pedro Martínez. Va viure al club un dels anys més espectaculars de la història, al costat de companys que van fer xalar el pavelló, però això no li va valer la continuïtat. En el curs següent va jugar 24 partits a Granada i, després d'un breu pas pel Tofas Bursa turc, la seva carrera va anar a buscar els diners fàcils d'Àsia, en concret amb els Ibaraki Robots i els Nagoya Diamond Dolphins de la lliga japonesa. Només té 28 anys, però ara mateix no se li coneix equip i caldrà veure com encarrila la seva carrera.
Encara dos més
Per això, amb l'esclat de Drake, ara és més "el germà de..." que no pas l'estrella que era als Tar Heels. La família d'esportistes, però, no es redueix a ells dos. Hi ha dos germans més amb passat a destacar.
El segon en ordre d'edat és Cole Maye, que no va anar a North Carolina, com Luke i Drake, sinó a Florida. I tampoc no jugava ni a bàsquet, ni a futbol americà. El seu fort era el beisbol. Va debutar amb els Gators, el sobrenom de tots els equips de la universitat, el març del 2017 i, com Luke, també va guanyar un títol de la NCAA, tot i que hi va tenir un paper residual i només hi va jugar cinc partits.
El darrer dels quatre, tercer per edat, és Beau Maye. La seva carrera esportiva també és curta. També va anar a North Carolina i també va jugar a l'equip de bàsquet, com Luke, però la seva trajectòria es redueix a dos rebots en un partit.
En una entrevista recent al canal ESPN, Drake Maye assegura que en la relació amb els seus germans, "tot és una competició", tant si juguen a golf com si ho fan a pickleball. "Tenint tres germans grans, en tot el que fem intentem guanyar. És part del que som i a mi m'agrada". De fet, el seu pare també havia estat universitari a North Carolina entre els 1983 i el 1988 i havia jugat, justament, a futbol americà, com ho fa el seu fill més talentós.
En el seu cas, després de tres anys a la universitat va ser triat amb el número 3 del draft del 2024 pels Patriots. La històrica franquícia vivia una travessa del desert després d'haver guanyat sis títols entre el 2002 i el 2019 amb Tom Brady al capdavant i haver jugat tres Super Bowls més. La llegenda se'n va anar després als Tampa Bay Buccaneers, on va guanyar un altre títol, amb la qual cosa en té més ell que cap altra franquícia de la lliga, ja que els Patriots i els Pittsburgh Steelers, els líders del rànquing, en tenen sis.
Sense Brady a l'equip, el tècnic de tots aquests èxits, un altre mite, Bill Belichick, també es va retirar el 2023. Però l'any passat va arribar el petit dels Maye. Va iniciar com a suplent del veterà Jacoby Brissett, però a la tercera jornada l'entrenador, Jerod Mayo, va aportar pel jove. Els resultats no van ser excessivament bons, amb tres victòries en dotze partits. Però era una aposta de futur de la franquícia.
Aquest estiu, els Patriots han canviat d'entrenador i han confiat en un excompany de Brady, Mike Vrabel. Les coses no han pogut sortir millor. L'equip va com un tret després de dues derrotes en els tres primers partits, contra els Raiders i els Steelers. Des de llavors, han encadenat una ratxa de nou triomfs seguits, cal dir que aprofitant un calendari benèvol, però amb alguns de mèrit com davant d'un dels favorits, els Buffalo Bills. Els Patriots lideren la seva divisió i la seva conferència, amb un rècord de 9-2, i tenen a tocar els play-offs per primer cop des de l'època de Brady.
Maye, un quarterback sobri, amb gran qualitat per moure els peus a dins del pocket [la zona just darrere de la formació ofensiva] i amb una excel·lent capacitat per triar què toca fer en cada moment, és al capdamunt de moltes classificacions. És segon en passades de touchdown [20], segon en passades completes (72%) i quart en rating, la mitjana de totes les estadístiques d'un director de joc.
Fa anys, a Manresa hi va haver un equip de futbol americà, els Bagmonts, quan aquest esport va esclatar al nostre país de la mà dels Barcelona Dragons. Ara ja no hi és, però l'equip de bàsquet té connexió amb una nova estrella. Ni que la del seu germà fos efímera.
- Mor en un accident a la C-55 Miquel Caelles Campà, exregidor de Súria i professor a la Joviat
- Toni Martínez, granger de Callús, parla del confinament de les gallines: «Si els canvies la rutina i les tanques, s’estressen i no ponen tant»
- La reacció d'un policia de Manresa per un embús en hora punta: «Tenim coses més importants a fer...»
- Un manresà inaugura aquest dissabte a Sant Fruitós una empresa d’elaboració de licors artesanals
- Un gran niu de vespa asiàtica just a sota d'un balcó a Manresa
- Andrea Sacrest i Laia Marimon, les dissenyadores que han reconvertit una fusteria de la Cerdanya en un taller de furgonetes camper
- La propietària d'una fleca del Moianès, obligada a traspassar el negoci en descobrir que és celíaca després de més de 20 anys d’ofici
- L'home que es passejava per Manresa amb una arma simulada va ser detingut per entrar a la delegació del Govern amb la pistola