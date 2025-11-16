El Piera s'imposa al Vilanova en un derbi anoienc igualat (0-2)
Els pierencs són dominadors a la primera meitat i aconsegueixen mantenir el marcador davant un equip local intens però poc eficaç
El Piera va assaltar el feu del Vilanova del Camí (0-2) en un derbi anoienc igualat on els petits detalls i la contundència de cara a gol del conjunt visitant van decantar la balança. Els pierencs surten de la zona de perill i s'ubiquen a l'onzena posició, a tres punts del descens, mentre que els vilanovins són penúltims, a només dos punts de la permanència.
La primera part va ser de lleuger domini del conjunt visitant, que es va posar per davant en el marcador al minut nou de partit, gràcies a una bona jugada individual de David Llorente que ell mateix va culminar per obrir la llauna. Els pierencs es mostraven còmodes sobre el terreny de joc davant un conjunt local intens però sense clarividència en la fase d'atac. A dos minuts pel descans, el conjunt de Jonathan Moreno va tornar a anotar, després que Norbert Ferrer rematés de cap un llançament de córner que va acabar al fons de la xarxa.
En canvi, la segona meitat va ser de color local. El Vilanova va fer una passa endavant, buscant reenganxar-se al partit, mentre que el conjunt visitant va intentar controlar l'enfrontament i refredar-lo per mantenir el marcador i endur-se els tres punts. Malgrat tenir la possessió i la majoria d'aproximacions en atac, els vilanovins van tenir molts problemes per transformar-ho en ocasions clares de gol, i les poques que van tenir van acabar a les mans del porter Nil Serra o van sortir desviades. El Piera també va tenir alguna opció al contracop per sentenciar el matx, però no la van materialitzar i el marcador no es va moure.
CF VILANOVA DEL CAMÍ: Martín, Pujol (Garziad 88’), D. Rodríguez, Vidal (Gallardo 46’), M. Rodríguez (Ó. Simón 68’), Trenado (Novoa 68’), Zamora (García 83’), Ortiz, Bisbal, Arroyo i A. Simón (Segovia 76’).
AE PIERA: Serra, Boquera, Ferrer, E. Alvarez, Ander (Aboganem 83’), Servan, Figueras, Rosell (Robledillo 68’), Llorente (Gartite 68’), Ribas (R. Alvarez 74’) i Qamboua (Toledo 88’).
ÀRBITRE: Arnau Gil, auxiliat per Alex Salvador i Oriol García.
GOLS: Llorente min 9, 0-2 Ferrer min 43.
