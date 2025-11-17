Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Daniela Gaitán guanya els 3 km el GP de Marxa Ciutat de Manresa

Marc Suárez, també del CA Igualada, tercer en els 5 km amb millor marca personal i rècord igualadí, en el Gran Premi i 18è Memorial Enric Vilaplana

La marxadora del CA Igualada, Daniela Gaitán, guanyadora dels 3 km del GP Ciutat de Manresa

La marxadora del CA Igualada, Daniela Gaitán, guanyadora dels 3 km del GP Ciutat de Manresa / CAI

Manresa

Ple d’èxits dels marxadors del Club Atlètic Igualada (CAI) Daniela Gaitán i Marc Suárez en el Gran Premi de Marxa Ciutat de Manresa ‘18è Memorial Enric Vilaplana’, disputat diumenge al Passeig Pere III. Gaitán es va imposar a la prova dels 3 km mentre que Suárez va fer tercer en els 5 km, amb millor marca personal i nou rècord de la distància d’Igualada.

La marxadora del CAI va dominar la prova amb molta autoritat, amb gairebé 40 segons d’avantatge sobre la seva immediata perseguidora. Va entrar a la meta amb un temps de 14:59. En segon lloc, va entrar l’atleta del Club Atlètic Mollet Gisela Andrés, amb un temps de 15:38. Tercera va ser la marxadora del Cornellà Atlètic Anoa Mora, amb 16:01.

En aquesta mateixa prova, l’Avinent Manresa hi tenia dues marxadores de les categories de formació. Noa Iftimi es va quedar ben a prop del podi. Va entrar en cinquena posició, amb un temps de 16:52 que és la seva millor marca personal. I Ivet Casals, que va entrar en dinovena posició, amb un temps de 20:01.

Resultats de l’EMA

Més nodrida va ser la representació dels marxadors de l’Escola d’Atletisme de Manresa, en les categories Sub10, Sub12 i Sub14. Van obtenir dos primers llocs, dos segons i un tercer, amb una participació total de quinze atletes.

Van guanyar les seves proves Ovidi Baraut (6:56) i Bruna Pesoa (6:17), en el Sub10, en una distància d’1km. També hi van competir Arnau Augé, desqualificat a poc de la meta, Gisela Basany (4a, 6:33) i Clara Izquierdo (6a, 8:42).

Les segones posicions van ser per a Noa Iftimi en la seva categoria Sub14, en què Ivet Casals va ser novena, i Clara Ladrón (11:53) en la Sub12, en una distància de 2 km. En aquesta mateixa categoria, Júlia Lladó (12:41) va ser sisena; Paulina Olivé (13:34), desena; Nahia Selgas (13:58), onzena; i Greta Tort (14:56), dotzena.

El tercer lloc el va obtenir Joan Rios (11:46), a la categoria Sub12 masculina en què Martí Vila (13:26) va ser setè i Magí Tort (14:12), novè.

