Hoquei Patins / Nacional Catalana

L’Igualada Femení es refà amb un bon triomf a la pista del Reus Deportiu (1-4)

L'entrenador Carles Piernas amb les seves jugadores, durant un temps mort

L'entrenador Carles Piernas amb les seves jugadores, durant un temps mort / Xavi Garcia

Regió7

Igualada

L’Igualada Femení Grup Guzmán HCP es va refer de les últimes derrotes amb un bon triomf a la pista del Reus Deportiu per 1 a 4, en partit corresponent a la novena jornada de la Lliga Nacional Catalana. La portera Eva Besa va ser clau per a la victòria en aturar tres dels quatre penals que li van xutar.

La victòria era necessària perquè les igualadines no perdin opcions d’enganxar-se a les primeres posicions de la classificació. Les jugadores de Carles Piernas no guanyaven des de la tercera jornada i acumulaven un empat i quatre derrotes. Ara són onzenes, amb 10 punts, els mateixos que té el Reus Deportiu, dotzè. Queden a 4 punts de la quarta plaça de promoció que té el CP Vilanova, precisament, el pròxim rival a les Comes, dissabte a les 18.15. Les igualadines encara no han estat capaces de guanyar a la seva pista.

Tot i la claredat del resultat, el partit va ser molt disputat. La primera meitat va acabar amb 0 a 1, gol de Carmina Muñoz. A la segona part van ser clau les aturades d’Eva Besa que no va deixar que les reusenques entressin mai al partit. Mentre Besa aturava fins a tres penals, Carla Claramunt, maria Just i Guiomar Pardiña, la portera igualadina negava el gol a les jugadores del Reus, que només la van poder batre en el quart penal quan el marcador ja era de 0 a 4.

