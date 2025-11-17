Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Judo

Sis medalles a la Copa d’Espanya infantil i cadet per al CTJudo

Els judoques del Centre de Tecnificació es pengen dos ors, dues plates i dos bronzes

Els quatre medallistes en la categoria infantil

Els quatre medallistes en la categoria infantil / CTJBM

Regio7

Manresa

El Centre de Tecnificació de Judo del Bages i el Moianès (CTJBM) va tancar la seva participació a la Copa d’Espanya Infantil i Cadet de l’Aragó, disputada a Barbastre aquest cap de setmana, amb un total de sis medalles, en concret, dos ors, dues plates i dos bronzes.

A més, entre podis i posicions de finalista, els judokes del Centre de Tecnificació van sumar fins a 14 posicions destacades. Per als tècnics del Centre, aquests resultats demostren «l’alt nivell dels clubs que l’integren», l’Esport7 de Manresa, el Club Judo Moià i l’Osona Judo Club.

Els dos ors es van aconseguir en la categoria cadet, que es van penjar Carlos Llamas (Esport7), en la categoria -55 kg, i Dumi Croitor (Esport7), en -73 kg.

Les altres quatre medalles es van guanyar en la categoria infantil. Es van penjar les dues de plata Gerard Casasayas (Esport7) i Guillem Domingo (Club Judo Moià), en les categories de -42 kg i -55 kg, respectivament. I els dos bronzes van ser per a Martí vinyals (Club Judo Moià) i Noa Lozano (Esport7).

Les posicions de finalistes van ser, en cadet, Martina Abad (Esport 7) i Maurici Casasayas (Esport7), cinquens; i Berta Domínguez (Esport7) i Ivet Beltran (Osona Judo Club), setenes. I en infantils, Bruna Rafart i Nina Rafat (Esport7), cinquenes; i Carles Campanario (Club Judo Moià), Lotta Gallego (Esport7), Júlia Herrero (Esport7) i Laia Coma (Club Judo Moià), setenes.

També van competir, en categoria cadet, Vidal Beltran, Clàudia Tarradellas, Nora Vinyals, Milena Gallego, Maica Berruezo, Núria, Ot Fargas i Bruno Pereyra.

