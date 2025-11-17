Roman Zozulia: Ni bo, ni dolent, sinó tot el contrari
Avui fa 36 anys un exfutbolista que, fa poc menys d’una dècada, va provocar una important polèmica al futbol espanyol per les seves idees polítiques i la presència del qual, fins i tot, va obligar a ajornar un partit. Els girs dels esdeveniments internacionals, però, han provocat no només que es quedi a viure a l’estat espanyol, sinó que aprofiti la solidaritat dels seus habitants i dels compatriotes exiliats per, fins i tot, recollir fons per a les seves finalitats bèl·liques. És l’exdavanter ucraïnès Roman Zozulia.
Ell ja era internacional, i havia jugat competicions europees amb el Dnipró i el Dinamo de Kíiv, quan el va fitxar el Betis, l’estiu del 2016. Després de no jugar gaires partits, va ser cedit al Rayo Vallecano en el posterior mercat d’hivern, i aquí va començar la polèmica. Els aficionats del conjunt madrileny no volien que hi jugués acusant-lo de nazi i de finançar grups paramilitars d’extrema dreta d’Ucraïna. Es basaven en fotografies seves al costat del capitost Stepán Bandera.
Cal recordar que en aquell moment Rússia ja havia enviat el Donbàs, la regió que reclama, tot i que no hi havia guerra oberta com ara i el conflicte no era tan generalitzat. El jugador sempre va dir que no professava aquesta ideologia i que simplement era un nacionalista ucraïnès, però la pressió dels socis d’esquerres del Rayo va provocar que no arribés a jugar a l’equip i que hagués de tornar al Betis. Les regles de la federació li van impedir jugar en la resta de la temporada.
Aquell estiu va deixar els andalusos i va fitxar per l’Albacete. Es va adaptar bé a la ciutat i va, fins i tot, renovar el seu contracte. Però el Rayo es va tornar a creuar en el seu camí. El 15 de desembre del 2019, just abans de la pandèmia, els manxecs van visitar Vallecas i ell va ser insultat pels aficionats madrilenys. El col·legiat va aturar el partit dues vegades fins que al final el va suspendre. Era la primera vegada que passava a l’estat espanyol, on no s’havien aturat d’altres partits per insults homòfobs o masclistes, anteriorment.
Tot i els problemes, Zozulia estava adaptat a l’estat espanyol i, fins i tot, va acabar la seva carrera en dos equips madrilenys, el Fuenlabrada i el Rayo Majadahonda, tot i que un altre, l’Alcorcón, va desestimr la seva contractació pels mateixos motius que el Rayo. L’esclat de la guerra, el febrer del 2022, va provocar que encara s’impliqués més en la lluita contra els russos. Va ajudar a crear la Fundació de l’Exèrcit del Poble, que recull material per a l’exèrcit que lluita al Donbàs i fins i tot va vendre objectes de valor.
A l’actualitat, Zozulia, que també treballa en una agència de representació de futbolistes, aprofita la gran diàspora d’ucraïnesos que viuen a Espanya, i les associacions que els donen suport, per recollir fons. En un dels seus últims posts a Instagram feia una col·lecta per aconseguir drons amb els quals nodrir l’exèrcit ucraïnès en un conflicte bèl·lic que encara sembla lluny d’acabar-se. Zozulia no ha canviat en tots aquests anys. Ho ha fet l’opinió pública, sobre qui són els bons i els dolents en aquesta història?
