Voleibol | Primera Divisió espanyola
L’AE Vòlei Manresa s’enlaira amb un triomf convincent
Els manresans derroten amb claredat el CV Monjos per 3 a 0 i pugen a la novena posició
Dídac Martínez va alinear tots els jugadors del primer equip i joves de la base
Regió7
L’Associació Esportiva Vòlei Manresa va obtenir una victòria convincent per 3 a 0 (25-21, 25-17 i 25-14) contra el Club Voleibol Monjos a la pista de l’Ateneu les Bases, en el partit corresponent a la setena jornada del Grup B de la Primera Divisió espanyola. El triomf situa l’equip manresà en la novena posició, amb els mateixos 8 punts que el Club Natació Sabadell, que és vuitè, i que el Club Voleibol Olot, que és desè. Dissabte, l’AE Vòlei Manresa visitarà la pista dels olotins, precisament.
L’equip de Santa Margarida i els Monjos només va ser capaç d’oferir resistència en el primer set. «Va començar igualat, és veritat, però punt a punt vam saber imposar el nostre ritme», va explicar l’entrenador manresà Dídac Martínez. El 25-21 final va ser el marcador més ajustat dels tres sets disputats. Els altres dos parcials van caure de manera més clara del cantó manresà.
«Després de guanyar el primer set, l’equip va anar creixent, es va mostrar cada vegada més sòlid i amb més confiança, tant pel que fa a la recepció com en els atacs», va dir Dídac Martínez.
La superioritat de l’AE Vòlei Manresa es va fer cada vegada més evident. El segon set es va resoldre per 25-17, sense que en cap moment l’equip penedesenc amenacés de capgirar-lo, i encara menys en el tercer i definitiu, tancat amb un clar 25-14.
La claredat del resultat va permetre a Dídac Martínez fer entrar a tots els jugadors de la primera plantilla i, alhora, donar minuts a diversos joves de la base. Per a Martínez, «la seva participació i el seu bon rendiment reforça la idea que el nostre projecte és sòlid i de futur».
«La victòria és important, tant pel joc com per les sensacions, per la maduresa i l’ambició que fa mostrar l’equip», va concloure el tècnic manresà.
A la pròxima jornada, l’AE Vòlei Manresa visitarà el CV Olot, en un partit que pot ser clau perquè els manresans s’acostin a la part alta de la classificació.
- Josep Maria Macià Roldan: «Hi ha una necessitat bestial de feines d’enginyeria que sembla que no vol fer ningú»
- Mor en un accident a la C-55 Miquel Caelles Campà, exregidor de Súria i professor a la Joviat
- Mor Margaret Rubí Casals, de la popular botiga Rubí Casals de Manresa, als 64 anys
- Cues de fins a una hora a Súria en la vetlla del professor i activista cultural Miquel Caelles
- L'exemplaritat de Tous: segona generació
- El funeral de Miquel Caelles, mort en accident de trànsit, serà aquest diumenge a la tarda a Súria
- Cada vegada hi ha més professionals i experts que recomanen preparar un 'testament digital
- Andrea Sacrest i Laia Marimon, les dissenyadores que han reconvertit una fusteria de la Cerdanya en un taller de furgonetes camper