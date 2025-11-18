30.000 persones assisteixen al Catalunya-Palestina de l’Estadi Olímpic: "Tornem a posar llum sobre Gaza"
L’afició forma un gran mosaic amb les banderes en un partit solidari i reivindicatiu
ACN
Un gran mosaic amb les banderes de Catalunya i Palestina ha expressat el simbolisme del partit benèfic que ha enfrontat les dues seleccions masculines de futbol a l’Estadi Lluís Companys de Barcelona. Un total de 30.018 persones s’hi han reunit aquest dimarts en un amistós que ha barrejat esport i política, així reivindicació nacional, cultura popular i música. En declaracions a l’ACN, el portaveu d’Act x Palestine, Luca Gervasoni, ha considerat un "èxit" que es “torni a posar llum sobre Gaza”. La recaptació de les entrades es destinarà íntegrament a "donar resposta a les necessitats del poble palestí". Aficionats catalans i palestins han coincidit a assenyalar que era més que un partit i que "els gols avui no importen".
L’assistència final del Catalunya-Euskadi ha estat finalment de 30.000 persones, de les gairebé 56.000 que caben a l’Estadi Olímpic Lluís Companys. En declaracions a l’ACN, el portaveu d’Act x Palestine, Luca Gervasoni, ha valorat com a “espectacular” que s’hagin venut 30.000 entrades, segons les dades de la mateixa organització, tenint en compte les “dificultats” que s’han trobat i per celebrar-se en dia feiner i horari laboral. Ha assegurat que representa “més del doble” que qualsevol altre partit de la selecció catalana durant l’última dècada.
“L’èxit el mesurem per la capacitat de tornar a posar llum sobre Gaza”, ha defensat Gervasoni, que ha denunciat el “fals alto el foc” durant el qual han mort 250 persones i només s’ha permès l’entrada de 148 camions al dia. “Avui s’ha aconseguit que aquesta llum torni sobre Gaza”, ha conclòs.
El partit ha arrencat amb els himnes de Catalunya i Palestina i un minut de silenci pels 400 futbolistes i àrbitres palestins morts durant el genocidi. L'esdeveniment ha transcorregut en un ambient festiu i reivindicatiu, amb càntics com "Palestina, llibertat", "boicot Israel" o "boti, boti, boti, sionista qui no boti". Les grades han estat plenes de banderes palestines i estelades.
“Avui és més que un partit”
En Saül ha vingut des de Tarragona i admet que ni tan sols li agrada el futbol. “El meu pare va dissenyar el camp del Nàstic, però jo no he estat mai gaire futboler”, relata. No obstant això, afegeix que ha vingut a l’Estadi per “donar suport al poble palestí”. “Vivim una barbàrie en directe i estem anestesiats, sembla que sigui normal i no passi res”, lamenta. En la mateixa línia, en Jordi, que ha vingut amb la seva filla Júlia des de Santa Coloma de Cervelló, deixa el futbol a una altra banda. “Els gols avui no importen”, diu.
La Inam, d’origen marroquí i veïna de Sant Sadurní d’Anoia, sí que és fanàtica del futbol, però també defensa que “la causa” va més enllà de l’esport. “És la meva gent. Però no cal ser de Palestina o d’una religió. Es tracta de ser humana i sentir una mica més d’empatia amb la gent”, afirma.
En Mohamed i l’Amir sí que són palestins, de Cisjordània. “És un dia emocionant, veure els nostres dos llocs. Tant se val el resultat. Per a nosaltres guanyen els dos”, afirma en Mohamed. L’Amir hi coincideix: “Aquests anys hem estat molt ben acollits a Catalunya, hem sentit molt suport. Per això ens emociona veure els nostres països junts, els nostres pobles, les nostres famílies”.
La Martina, originària de Menorca però resident a Barcelona, sosté que el partit entre les dues seleccions “és molt important per a visibilitzar la causa palestina i el genocidi a Gaza”, per a “internacionalitzar la lluita”. I afegeix: “Avui és més que un partit, i demostrat que l’esport s’ha de polititzar, que no és neutre”. Per això valora que es faci servir el futbol, que “arriba a tanta gent”.
Des de la colla Xiquets de Valls, en Pau i la Laia han format part de les agrupacions de cultura popular que aquest dimarts han actuat a l’Estadi Olímpic Lluís Companys. “Venim a dona suport al poble palestí a partir dels castells”, asseguren. “Venim a manifestar-nos contra la guerra. Avui no ens importen tant els castells com mostrar el nostre suport al poble palestí”, expliquen.
Representació de PSC, Junts, ERC, Comuns i CUP
A més dels aficionats, a l’acte hi han assistit el president del Parlament, Josep Rull; la vicepresidenta de la cambra, Raquel Sans; els consellers d’Esports, Berni Álvarez; Drets Socials, Mònica Martínez Bravo; Igualtat i Feminisme, Eva Menor; Educació, Ester Niubó, i Acció Exterior i UE, Jaume Duch.
També hi han assistit diversos diputats del Parlament, com el president i la portaveu del PSC, Ferran Pedret i Elena Díaz; el diputats de Junts Isaac Padrós i Montse Ortiz; una delegació d'ERC encapçalada per la secretària general, Elisenda Alamany; la presidenta i el portaveu dels Comuns, Jéssica Albiach i David Cid, i els quatre diputats de la CUP, Pilar Castillejo, Laure Vega, Dani Cornellà i Xavi Pellicer.
Hores abans, al Parlament, el PSC ha explicat que el seu grup no ha participat de la fotografia conjunta amb Junts, ERC, Comuns i la CUP en suport a la selecció catalana pel lema 'Una nació, una selecció'. Segons ha dit Elena Díaz, van traslladar als altres grups que amb aquest eslògan que han exhibit els diputats des de l'escala del Parlament, el PSC no se sumaria a la fotografia. Díaz ha volgut deixar clar, però que donen suport al partit de futbol entre Catalunya i Palestina.
Colles populars i actuacions musicals
Una hora abans de l’inici del partit, colles de cultura popular de Catalunya han omplert la pista de l’Estadi Olímpic. Els organitzadors ho han comparat amb el que havia de passar en la inauguració de les Olimpíades Populars de 1936, que finalment no va tenir lloc pel cop d’estat de Francisco Franco i que volen ser el contrapunt als Jocs de Berlin 1936, organitzats per Adolf Hitler.
També hi ha hagut actuacions musicals de Ginestà, Cute Mobb, Ovidi 4, La Mari, Ven’nus i l’artista i poeta palestí Mohamed Bitari. Els himnes de Catalunya i Palestiona han estat interpretats per una formació creada per a l’ocasió de més 100 cantats del Cor Al-Balad, sota la direcció artística de Selma Bruna i Salma Alkahim, i amb Yusor Hamed i Isaiah com a solistes.
La recaptació del partit i tots els beneficis de la campanya Act x Palestine es destinaran íntegrament a donar una resposta a les necessitats del poble palestí sota tres eixos: ajuda humanitària i reconstrucció a Gaza, justícia i fi de la "impunitat", i cultura com a resistència.
