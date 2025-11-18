Dels càntics d'MVP del Nou Congost a la selecció: Álex Reyes, inclòs a la convocatòria de Chus Mateo
El seleccionador estatal compta amb l'ala del Baxi Manresa per als partits d'Espanya contra Geòrgia i Dinamarca
Regió7 / EFE
El seleccionador espanyol Chus Mateo ha anunciat aquest dimarts la seva primera convocatòria al càrrec, en què figura el jugador del Baxi Manresa Álex Reyes. L'anunci arriba només dos dies després del millor partit de l'extremeny des que juga al Nou Congost. Diumenge, va ser clau en la victòria de l'equip contra l'Hiopos Lleida, en anotar 24 punts (inclosos sis triples de nou intents), quatre rebots, una assistència i un tap. Una actuació que li va merèixer una valoració de 27 i càntics d'"MVP" per part de la grada.
Mateo ha fet pública la seva decisió aquest dimarts a Santa Cruz de Tenerife, on el 30 de novembre Espanya s’enfrontarà a Geòrgia en un partit de classificació per a la Copa del Món de Qatar 2027, després d’haver-se enfrontat tres dies abans a Dinamarca, a Copenhaguen.
A la llista, només repeteix un dels jugadors que van disputar l’Eurobasket amb Espanya, i la gran novetat, a més de Reyes, també són els debuts de l’ala-pivot Great Osobor i del base exmanresa Lluís Costa.
Els 14 jugadors
Sense poder comptar amb jugadors de l’NBA ni dels equips que disputen l’Eurolliga, la seva primera llista inclou 14 noms, gairebé tots amb experiència en la selecció: Alberto Díaz (Unicaja), Álvaro Cárdenas (Peristeri, Grècia), Lluís Costa (Covirán Granada), Jaime Fernández (La Laguna Tenerife), Francis Alonso (Río Breogán), Pep Busquets (Bàsquet Girona), Santi Yusta (Casademont Saragossa), Álex Reyes (BAXI Manresa) i Oriol Paulí (Hiopos Lleida).
També Dani Díez (San Pablo Burgos), Miquel Salvó (Dreamland Gran Canaria), Izan Almansa (Reial Madrid), Great Osobor (Basket Science City Jena, Alemanya) i Fran Guerra (La Laguna Tenerife), als quals se sumaran com a convidats Miguel González (Casademont Saragossa) i Miguel Allen (Joventut).
Entre els descartats hi ha figures clau com Santi Aldama i Hugo González, que competeixen a l’NBA, però també altres com Aday Mara, Mario Saint-Supery o Baba Miller, que juguen a la lliga universitària dels Estats Units.
Mateo donarà l’oportunitat de debutar amb Espanya als seus 32 anys a Lluís Costa i recluta reat Osobor, de 22, nascut a Navarra però format al Regne Unit —d’on prové la seva família— i, sobretot, al bàsquet universitari dels Estats Units, on es va convertir en el jugador millor pagat de l’NCAA.
De l’equip que va disputar aquest estiu l’Eurobasket a les ordres de Sergio Scariolo, Mateo només comptarà aquesta vegada amb Santi Yusta.
La capitania recaurà en Alberto Díaz i s’afegirà de nou a l’equip Jaime Fernández, un cop recuperat d’una lesió. Tots dos són els jugadors amb més internacionalitats entre els convocats i van ser campions d’Europa a Berlín 2022.
El seleccionador dona prioritat a crear "atmòsfera"
Mateo ha indicat que afronta aquesta nova etapa amb “molta il·lusió” i que, després de mantenir contacte amb els jugadors, s’ha trobat amb un grup amb un “compromís extraordinari”. S’ha mostrat confiat de cara als compromisos de classificació per al Mundial, amb Dinamarca com a “escalfament” el 27 de novembre, en un partit que es disputarà a Copenhaguen.
El nou seleccionador ha detallat que el seu objectiu per a aquests primers partits és “intentar que tots es coneguin” i generar “atmosfera”, un consell que —ha admès— li va donar l’entrenador serbi Svetislav Pešić fa un mes, i que ha tingut molt en compte. Ha reconegut que això és el que buscarà principalment: “tenir una bona cohesió entre tots els jugadors”.
“El que és important és que ens coneguem aviat i, per això, no puc perdre el temps. No vull ara mateix que aquesta selecció jugui com vol Chus Mateo. Intentaré ser el més pràctic possible i aprofitar les virtuts que tenen tots ells. Estan jugant a un nivell destacable i l’únic que vull és que siguin ells mateixos i juguin com ho fan als seus clubs”, ha conclòs.
