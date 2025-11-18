Bàsquet/Eurocup
El Baxi Manresa busca refer-se a la pista del Reyer Venècia
Els venecians, amb el mateix balanç de victòries i derrotes, tenen «jugadors molt físics i determinants en l’u contra u», segons destaca el tècnic assistent Carlos Flores
Álex Reyes entra a la convocatòria de la selecció espanyola
Regió7
El Baxi Manresa ha viatjat aquest dimarts al nord d’Itàlia per visitar l’Umana Reyer de Venècia aquest dimecres al vespre a partit de les 20.00 h (Esport3), en partit corresponent a la vuitena jornada de l’Eurocup. Els italians hi arriben amb el mateix nombre de victòries (3) i de derrotes (4) que els manresans, però dues posicions per sobre, en cinquè lloc, per la millor diferència de punts, més 15 per menys 32. Diego Ocampo haurà de descartar 2 jugadors d’entre els 14 disponibles, comptant amb el darrer fitxatge, Pierre Oriola.
El Baxi Manresa és en un embús: el primer grup de l’EuroCup té ara mateix 5 equips empatats amb 3 victòries i 4 derrotes. Aquest balanç es trencarà aquest dimecres a Venècia, i els homes de Diego Ocampo faran el possible per anivellar victòries i derrotes.
L’equip vol refer-se i tornar a obtenir una victòria a la competició europea, en què acumula tres derrotes seguides, amb Bahçesehir al Congost i en els desplaçaments a Klaipeda i Cluj, que van estroncar el bon inici amb les victòries contra Slask Wroclaw, Hapoel Jerusalem i Aris Salònica. Els manresans havien perdut a la primera jornada a la pista del Cedevita Ljujana.
L’Umana Reyer Venècia, dirigit pel croat Neven Spahija, arriben igualats però després de guanyar 2 dels darrers 3 partits a l’EuroCup, a la pista de l’Slask Wroclaw (92-104) i a casa contra l’Hamburg (90-55). La derrota la van patir a la darrera jornada a la pista del Cedevita (93-65).
El pivot Chris Horton lidera l’equip amb mitjanes de9,1 punts, 8 rebots i una valoració de 17,1 per partit. Els altres puntals dels venecians són RJ Cole, amb 11,1 punts, 4,7 assistències i una valoració d’11,6, i Kyle Wiltjer, amb 11,4 punts, 3,9 rebots i 10,9 de valoració.
El tècnic assistent Carlos Flores, que va analitzar el rival abans de viatjar a Venècia: «juguem contra un equip amb jugadors molt físics i determinants en l’u contra u i la generació de joc. A la línia exterior tenen 3 jugadors que destaquen com Cole, Bowman i Valentine».
Per això, va considerar que «caldrà que anem amb compte en la defensa del pick and roll i l’u contra u per poder parar-los». L’altra amenaça destacada per Flores és Kyle Wiltjer, el seu quatre té «una mà privilegiada i que juga situacions de pick and pop. La clau del partit, com en molts d’aquesta competició, serà que el nostre nivell físic sigui igual o superior a la del rival».
Álex Reyes, a la selecció espanyola
La bona temporada d’Álex Reyes amb el Baxi Manresa l’ha dut a la primera convocatòria del nou seleccionador espanyol Chus Mateo. L’extècnic del Reial Madrid, que substitueix l’actual entrenador blanc Sergio Scariolo, ha anunciat aquest dimarts la primera llista de cara als compromisos d’Espanya, en aquesta primera finestra FIBA de la temporada.
La selecció espanyola jugarà el dia 27 contra Dinamarca a Farum i el diumenge 30 contra Geòrgia a Tenerife, en partits de classificació per al Mundial de Qatar de l’agost del 2027.
