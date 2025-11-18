Automobilisme
Presentat el 64è Ral·li 2000 viratges que arrenca divendres
Puntua per al Campionat de Catalunya amb 103 km cronometrats
Regió7
El Biela Club va presentar el 64è Ral·li 2000 viratges en un acte celebrat aquest dimarts a la Sala de Plens de l’Ajuntament d’Artés. En aquesta edició, el Ral·li és puntualble per al Campionat de Catalunya de Ral·lis d’Asfalt i serà avaluat per entrar al Campionat d’Espanya, un fet que no succeix des dels anys vuitanta. A més, també puntuarà per al Campionat de Catalunya de Ral·li Sprint, de Promoció i Trofeu Júnior i el Volant RACC Trofeu WERACE.
La competició començarà aquest divendres, amb el parc tancat que se situarà a l’avinguda de l’Abat Oliva, davant de Cal Xavi, a partir de les 17.30 i fins a les 19.00. Aquell mateix divendres a la nit es disputarà la primera etapa, en un primer tram a Castellfollit del Boix i un segon tram a les Vilaredes, en el sentit invers de l'habitual, entre Súria i Balsareny.
Dissabte, es repetirà el tram de les Vilaredes i s’hi afegirà el de Castelladral, entre Navàs i Súria. A migdia, es lliuraran els trofeus de la categoria Ral·li Sprint.
Les etapes finals començaran a les 16.45, en els trams de Talamanca i el Pont de Vilomara. Tots dos es faran en dues ocasions. La previsió és que els cotxes comencin a arribar al parc tancat final, al complex WOW Club, al carrer de Gaietà Mensa, a partir de les 19.45, per donar els premis als guanyadors.
