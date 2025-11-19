Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

El Barça llança seva quarta equipació, un homenatge al Clàssic de fa 20 anys al Bernabéu

El club recupera elements icònics d’aquell duel per donar identitat al nou disseny.

L'escut del FC Barcelona

L'escut del FC Barcelona / fcb

EFE

Barcelona

El Barcelona ha presentat aquest dimecres la seva quarta equipació, un homenatge a la victòria per 0-3 que l'equip liderat per Ronaldinho va signar davant el Reial Madrid al Bernabéu el 19 de novembre del 2005, just fa 20 anys.

La nova samarreta, que s'ha posat a la venda aquest mateix dimecres, compta amb les franges blaugranes en vertical però desestructurades, un detall, que segons precisa el club en un comunicat, s'inspira en la trajectòria de la pilota en cada un dels tres gols anotats al Clàssic de fa dues dècades: el primer d'Eto'o i els dos següents de Ronaldinho.

A l'interior del coll de la samarreta, tres cercles destaquen els minuts en què es van marcar aquelles dianes -14', 58' i 77'-, mentre que a la part externa un detall amb els colors de la bandera catalana completa el disseny. El pantaló és de color grana amb una franja blava al lateral de cada cama.

Amb motiu de la presentació de la quarta equipació, l'entitat ha creat la campanya 'El futbol és art' i ha publicat una peça audiovisual protagonitzada pels jugadors del primer equip masculí Marcus Rashford, Roony Bardghji, Alejandro Balde i Marc Bernal, així com les futbolistes de l'esquadra femenina Alèxia Putellas, Aitana Bonmatí i Ona Batlle.

