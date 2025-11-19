Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

El Camp Nou acollirà el Barça-Eintracht de Champions el 9 de desembre

La UEFA dona llum verda al fet que l’estadi blaugrana pugui acollir la sisena jornada de la màxima competició continental

Imatge de l’Spotify Camp Nou el dia de portes obertes per a l’entrenament de l’equip de Flick.

Imatge de l’Spotify Camp Nou el dia de portes obertes per a l’entrenament de l’equip de Flick. / Jordi Cotrina

Albert Guasch

La UEFA ha donat llum verda perquè l’Spotify Camp Nou aculli el partit del Barça contra l’Eintracht de Frankfurt del 9 de desembre corresponent a la sisena jornada de la Champions League. El FC Barcelona ha aconseguit convèncer el màxim organisme europeu que l’estadi en reformes ja està capacitat per acollir partits de la màxima competició continental com a partir d’aquest dissabte farà amb els de la Lliga.

El Camp Nou tornarà a ser la casa del Barça després d’haver rebut per part de l’Ajuntament de Barcelona la llicència de primera ocupació 1B que permet obrir la zona del Lateral i amb això donar cabuda a 45.000 espectadors. S’inaugurarà la nova era aquest dissabte contra l’Athletic, continuarà contra l’Alabès el dia 29 i seguirà contra l’Eintracht.

La UEFA ha acceptat que el Camp Nou ofereix garanties que la cambra televisiva mostrarà un aspecte poblat, que la llotja d’autoritats estarà coberta gràcies al fet que serà traslladada a la primera graderia, sota el resguard que ofereix la segona, i falta veure on s’ubicarà l’afició alemanya perquè estigui prou segmentada.

La UEFA també ha entès com a excepcional la situació del FC Barcelona i ha permès que a mitja fase de la lligueta de la Champions canviï d’escenari per als seus partits com a local, una cosa que en principi no està permesa.

El Barça informa en un comunicat que en els pròxims dies posarà a la venda les entrades per al partit europeu. Hi haurà curiositat per saber quins preus estableix després de la polèmica per les elevades pretensions per veure l’estrena de l’estadi contra l’Athletic. Per curar-se en salut, el club blaugrana recorda que per a aquells socis que hagin adquirit el passi de temporada el partit en qüestió ja està inclòs.

