Futbol
El Cardona cau amb honor davant el Terrassa (1-5)
Els bagencs s'avancen al primer minut de joc, però el conjunt egarenc imposa la seva llei en una segona part gèlida
Lluc Grandia
El Cardona va plantar cara a tot un Terrassa, però va acabar cedint (1-5) davant d'un equip tres categories superior, a la sisena ronda de la Copa Catalunya. Tot i avançar-se al primer minut de partit, els egarencs van imposar la seva superioritat física i tècnica, i van capgirar el marcador abans del descans, per acabar golejant a plaer durant una segona meitat que es va fer massa llarga per l'equip de Marc Viladrich. Els bagencs s'acomiaden de la competició nacional després d'una trajectòria impecable, on van superar a tot un CE Manresa en l'anterior ronda. Amb aquesta eliminació, ja no queda cap equip de la regió central viu a la competició.
Malgrat l'horari, un dimecres a la nit, i l'ambient gèlid, l'afició va respondre i va omplir Vida Activa, engrescats per la botifarrada organitzada pel club. Si els cardonins haguessin somiat en mil inicis perfectes, cap s'hauria apropat a la realitat. En un llançament de banda d'Aniol Serra a la segona jugada de l'enfrontament, que es dirigia a l'àrea petita, el porter visitant Ivan Biarge cometia una errada garrafal i el rebot el caçava Lorenço Bigi per anotar el primer gol quan el públic acabava d'arribar. A partir d'aquell moment, possessió per als vallesans, però les millors ocasions per als bagencs, que van fer actuar de nou al porter amb un fort xut des de la frontal. Els bagencs jugaven amb els nervis dels egarencs i això els donava fruits. La primera ocasió dels visitants no arribava fins al quart d'hora de joc, amb una rematada de cap a la sortida d'un córner que s'escapava pel lateral de la porteria. Els bagencs, però, havien de realitzar una substitució al minut 18, quan Rivière es retirava per lesió i donava entrada a Lorca.
Abans de la mitja hora de joc, un error defensiu del conjunt bagenc en la sortida de la pilota acabava amb una ocasió egarenca que s'estavellava al pal dret de la porteria de Lluís Martínez. Els visitants imposaven el seu avantatge físic per aproximar-se amb perill a la porteria, mentre que els bagencs es defensaven amb dents i ungles i, en atac, gaudien d'aproximacions gràcies a llançaments llargs. Uns minuts després, el Terrassa aconseguia l'empat amb una jugada combinada que acabava amb un xut de Alberto Rodríguez des de la frontal que entrava a la porteria cardonina. Va ser una gerra d'aigua freda per al conjunt bagenc, que va tenir algunes imprecisions. Tot i això, van tenir una ocasió clara, que va acabar amb banqueta i graderia demanant penal tot i que el col·legiat, molt qüestionat des dels primers minuts, no va xiular. En l'acció posterior, i en un llançament d'una falta molt discutida, Martínez aturava, però el rebot li queia a Raúl Lordán, que anotava i remuntava l'enfrontament abans del descans.
El segon temps començava amb intensitat per part dels dos equips però amb domini local. Als dos minuts de la represa, l'àrbitre anul·lava un gol del Cardona per fora de joc clar, però era l'inici d'una sèrie de bones aproximacions dels bagencs, que van arrencar amb energies renovades i, malgrat que els egarencs tenien el domini de la possessió, no es trobaven del tot còmodes, per culpa de la pressió alta dels cardonins. Quan millor estava el Cardona va ser quan va caure el tercer dels terrassencs, amb una falta lateral que Adrián Beamonte va rematar a plaer per posar distància al marcador.
Els cardonins no es rendien i seguien pressionant amunt, a la recerca del gol que retallés distàncies, i tenia un parell d'ocasions clares, tot i que no amb la mateixa clarividència. Malgrat això, deu minuts després el Terrassa transformava un llançament de penal mitjançant Quinten Van de Heerik i sentenciava l'enfrontament. La reacció del Cardona arribava amb un xut lateral d'Aitor Segura que aturava providencialment Biarge. A quinze minuts pel final, el col·legiat assenyalava una nova pena màxima per mans, i Joel Castillo ajustava la pilota al pal dret per marcar l'1-5. Els cardonins ja no tenien esma i els darrers minuts van ser un monòleg de possessió de l'equip visitant davant d'un Cardona que lluitava amb el cor per esgarrapar el gol de l'honor. L'última jugada del partit va acabar amb una ocasió local que va sortir pel lateral de la porteria.
- Per què tothom vol anar als concerts d'Oques Grasses?
- Mor un jove de 24 anys en un accident de moto durant unes pràctiques al circuit de Castellolí
- El fred polar amenaça amb nevades a cotes baixes aquest divendres
- Un restaurant amb vistes a Berga: «Podria competir amb els d'estrella Michelin»
- Protecció Civil recomana extremar les precaucions a partir de dimarts: aconsella portar pneumàtics d’hivern o cadenes
- Exculpen un bagenc d'un gran deute per «bona fe»: la justícia li perdona l'impagament de 213.000 euros a la Seguretat Social
- Granges del Berguedà s’adapten al confinament de les gallines però noten una lleugera davallada en la posta d'ous
- Els nous llums d'emergència arriben amb poca demanda a Manresa malgrat que seran obligatoris en unes setmanes