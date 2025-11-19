Automobilisme
El copilot igualadí Armand Monleón acompanyarà l'excampió de motos Toby Price en el seu debut en cotxes al Dakar
L'anoienc seguirà a Toyota, després del pas a Dacia de Lucas Moraes, a qui havia ajudat a proclamar-se campió del món de raids enguany
El copilot igualadí Armand Monleón competirà en el proper Dakar i ho seguirà fent a Toyota. La firma japonesa ha anunciat aquest dimecres que un dels seus pilots serà l'australià Toby Price, campió de la prova damunt de dues rodes el 2016 i el 2019 i que als 38 anys s'embranca en l'aventura d'afrontar la cursa en cotxes.
Fa uns dies, Monleón havia avançat a Regió7 que hi hauria novetats aviat, i aquestes ja han arribat. Després d'ajudar Lucas Moraes a proclamar-se campió del món de raids enguany, el pas del brasiler a Dacia i el fet que aquest corri ara amb l'alemanya Dennis Zenz semblava que deixava fora l'anoienc. Aquest, però, s'ajunta al projecte d'un excompany en motos, especialitat en què Monleón va debutar al Dakar.
En el seu Instagram explicava que "estic molt content de confirmar el meu Dakar número 11 al costat del meu amic Toby Price. Després de tants anys compartint la categoria de motos, ens trobem en cotxes".
Hi afegeix que "l'experiència que vam construir en els nostres anys de moters, sumada a l'aprenentatge de competir en tot el Mundial en les últimes temporades, és la combinació perfecta per arribar forts i ser competitius en el Dakar".
Monleón va competir en motos i també en buguis, com a copilot de Gerard Farrés, abans d'iniciar una carrera en cotxes al costat de l'argentí Lucio Álvarez, el polonès Jakub Przykonski i el referit Moraes. Ara provarà d'ajudar Price a convertir-se, tard o d'hora, en el quart pilot guanyador en motos i cotxes després d'Hubert Auriol, Stéphane Peterhansel i Nani Roma.
Aquest serà un dels tres cotxes oficials de Toyota Gazoo. El sud-africà Henk Lategan, vigent subcampió, en compartirà un amb el copilot Brett Cummings i l'estatunidenc Seth Quintero estrena companyia amb un altre expilot de motos, Andrew Short.
