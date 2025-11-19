Espanya, al Mundial amb una taca
Els de De la Fuente van empatar un partit en què van anar perdent amb els suplents de Turquia. No van aconseguir el ple de victòries ni van deixar la porteria a zero en la fase de classificació, però segellen el bitllet i mantenen la ratxa de partits sense perdre, que ja és de 31.
Fermín de la Calle
Espanya jugarà el Mundial dels Estats Units, Mèxic i el Canadà. I ho farà després de segellar el seu bitllet amb una taca que esquitxa l’excel·lència d’aquest equip que havia guanyat tots els partits jugant un futbol de saló amb jugadors intercanviables i una proposta indesxifrable per a uns rivals que no li havien marcat ni un gol. Però Turquia en va anotar dos en aquest partit final i li va arrencar un empat que evita el ple de victòries, com en la classificació de Sud-àfrica, el 2010, o la de Polònia i Ucraïna, el 2012. En tots dos Espanya va acabar conquerint el Mundial i l’Eurocopa. Ara arriba com a candidata, però amb un gust amarg per aquest empat inesperat.
Era un partit de tràmit contra una Turquia que va protegir els seus titulars a la banqueta, a l’espera de la repesca, renunciant a la remota opció que tenien. Necessitaven guanyar per set gols, però ni s’ho va plantejar. I el xoc va començar amb la grada semibuida, perquè La Cartuja és una ratera que, amb la pluja, és inaccessible.
Dani Olmo i remuntada
Quatre minuts va trigar Dani Olmo a anotar el primer gol amb la nova samarreta, que serà la del Mundial i que sembla més d’entrenament que de joc. Una passada de Cucurella va permetre al blaugrana marcar el gol número 100 de l’Espanya de Luis de la Fuente, que al final va aconseguir igualar el rècord de partits invictes que tenia Itàlia. Es van adormir els otomans en el xoc i Espanya va sestejar en la primera part, que va acabar en empat després d’un error en un córner que va provocar el gol de Gul, el primer que encaixava Espanya en aquesta classificació. Empat al descans amb Bayindir com a heroi turc amb les seves parades.
Però la Turquia que va sortir del vestidor era una altra. Van portar el partit a l’àrea d’Unai Simón, que va fer tres intervencions abans que Ozcan anotés des de la vora de l’àrea el segon gol turc, més que merescut davant una Espanya irreconeixible. Sense pressió després de pèrdua, amb el migcamp flotant i dues vies d’aigua en els laterals, els de De la Fuente oferien la seva imatge més caòtica de la classificació. El partit demanava canvis, més enllà de la sortida de Ferran per Merino, perquè Espanya s’havia desconnectat i es multiplicaven els errors no forçats.
Va arrufar les celles De la Fuente i la selecció va tornar a connectar-se; va arribar l’empat en una entrada de Yeremi Pino que Oyarzabal va acabar reblant a la xarxa. Recuperada la intensitat s’equilibrava el duel, però els turcs continuaven sortint amb atreviment i Unai Simón despenjava de l’escaire un cop amb la dreta de Yilmaz que anava camí de la xarxa. La sortida de Baena i Samu va posar més nervi en l’última mitja hora d’un partit totalment obert. ¿Acabaria Espanya completant el ple de victòries en la classificació? ¿Aconseguiria encadenar els 31 partits sense perdre? Tot podia passar perquè la fe dels turcs i el desordre espanyol va descosir una entretinguda segona meitat en la qual Samu, Fornals i Fermín van tenir ocasions per marcar en el descompte. No hi va haver més novetats i Espanya va segellar el seu passi al Mundial amb una taca en el partit final. Però ja se sap, al millor escrivà se li escapa una taca.
Subscriu-te per seguir llegint
- Per què tothom vol anar als concerts d'Oques Grasses?
- Mor un jove de 24 anys en un accident de moto durant unes pràctiques al circuit de Castellolí
- El fred polar amenaça amb nevades a cotes baixes aquest divendres
- Un restaurant amb vistes a Berga: «Podria competir amb els d'estrella Michelin»
- Protecció Civil recomana extremar les precaucions a partir de dimarts: aconsella portar pneumàtics d’hivern o cadenes
- Exculpen un bagenc d'un gran deute per «bona fe»: la justícia li perdona l'impagament de 213.000 euros a la Seguretat Social
- Granges del Berguedà s’adapten al confinament de les gallines però noten una lleugera davallada en la posta d'ous
- Setge al maltractament de gossos a Manresa