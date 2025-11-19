Leo Messi, premiat a la Gala Valors com el jugador més estimat de la història del Barça
El jugador va deixar una empremta inesborrable al FC Barcelona i conserva l’afecte de l’afició.
Regió7
Leo Messi ha tornat a sentir aquest vespre l’escalf etern del barcelonisme. En una nit plena d’emoció i simbolisme, l’astre argentí ha rebut el premi “Jugador més estimat de la història del Barça” durant la Gala Valors que organitza SPORT a Madrid, un reconeixement que reafirma el seu vincle indestructible amb l’afició blaugrana.
“És molt especial aquest premi pel que significa i pel lloc d’on ve. Hem passat moltes coses juntes, bones i no tan bones, però és normal perquè al llarg d’una carrera no tot és bonic. És casa meva, el meu lloc i la meva gent”, ha dit Messi a Joan Vehils, director de SPORT, just després de recollir el guardó.
Ha arrasat en les votacions
El premi neix d’una enquesta realitzada per SPORT amb la participació de milers de lectors. El resultat ha estat contundent: Messi ha arrasat en les votacions, situant-se molt per sobre d’altres mites del club com Xavi, Iniesta, Ronaldinho o Johan Cruyff. L’afició ha estat clara: cap altre futbolista ha despertat tant d’afecte, admiració i gratitud com el ‘10’ etern.
“M’hauria agradat fer tota la meva carrera al Barça sense haver d’anar a un altre club. Lamentablement va ser d’una altra manera, però estic molt agraït per aquest premi”, ha afegit.
La Gala Valors, pensada per premiar no només l’excel·lència esportiva sinó també la petjada emocional dels protagonistes, ha trobat en Messi l’homenatjat perfecte. El seu llegat va molt més enllà dels 35 títols, els rècords golejadors o les nits màgiques del Camp Nou: Messi representa un sentiment compartit durant més de dues dècades.
En un missatge projectat durant l’acte, l’argentí ha agraït el reconeixement amb la modèstia que sempre l’ha caracteritzat.
L’enquesta de Sport.cat també ha deixat un detall revelador: fins i tot entre les generacions més joves —que han viscut menys anys del Messi culer— l’argentí continua sent la figura més esmentada, demostrant que el seu impacte transcendeix el temps i les etapes del club.
El premi afegeix avui un nou capítol a la història d’amor entre Messi i l’afició blaugrana. Un capítol que, encara que ja no s’escrigui a la gespa del Camp Nou, continua viu en la memòria i el sentiment col·lectiu.
A Madrid, lluny de Barcelona però molt a prop dels batecs culers, la Gala Valors ha convertit la nostàlgia en homenatge i l’homenatge en una certesa: Leo Messi és, i continuarà sent, el jugador més estimat de la història del Barça.
