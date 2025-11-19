Sport concedeix el Premi Valors 2025 a Marc i Álex Márquez
Els germans han dominat enguany el Mundial de MotoGP: en Marc ha conquistat el seu novè títol i l’Álex s’ha proclamat subcampió. Han rivalitzat dur a la pista, però asseguren que el pols del 2025 els ha unit “més que mai”
Laura López Albiac
Dos germans al cim del motociclisme, un fet mai vist en l’elit de l’esport. Amb els anys han destacat moltes sagues familiars en el motor, però fins ara cap havia arribat tan lluny. El passat 28 de setembre, al GP del Japó, Marc Márquez va aconseguir el seu novè títol mundial, el setè a la categoria reina de MotoGP. I el 25 d’octubre, a Malàisia, l’Álex va culminar la temporada amb el subcampionat. Una doble gesta sense precedents.
Però els Márquez han rebut avui el Premi Valors 2025 del diari SPORT no només pels seus èxits a la pista, sinó també per la seva excepcional manera de gestionar una rivalitat extrema sense que es ressentissin l’admiració, el respecte i l’afecte mutu que es professen.
Rivalitat sana
L’aposta de “tot al vermell” amb Ducati ha tingut premi i en Marc ho va celebrar a Motegi amb un lema emotiu: “Més que un número”, per tot el que representava el títol després d’haver superat la seva pitjor etapa vital des de la duríssima caiguda de Jerez 2020. Tot i això, Marc té clar que entre el seu gran ressorgiment esportiu i l’1-2 amb l’Álex, es queda amb “la història amb el meu germà, sens dubte, perquè mai havia passat en la història del motociclisme i difícilment tornarà a passar que compartim tants podis com aquest any”.
L’Álex li dona la mateixa importància: “És un fet únic, encara que quan ho estàs vivint costa una mica d’assimilar. Hem gaudit molt de cada gran premi, de cada podi junts, però crec que realment ens n’adonarem del que significa quan estiguem retirats i mirem les curses des del sofà”.
En Marc, per experiència, va intuir a la cursa inaugural de Tailàndia que el seu germà Álex seria el seu principal rival. I davant una situació tan atípica i nova per als dos, va voler assegurar-se que la relació no canviaria. “Vaig parlar amb l’Álex i li vaig dir: ‘Llutarem per les curses. Ho saps? Si t’he d’avançar, t’avançaré. Si m’has d’avançar, m’avançaràs. Si passa alguna cosa, continuarem sent germans i ens estimarem igual. D’acord?’ Em va respondre que sí i ens vam donar la mà”, revela el ‘93’.
L’Álex ho confirma: “Vam fer un pacte: si caiem tots dos, un li dirà a l’altre que l’ha cagada. I ja està”.
“Enguany, encara que sembli mentida, ens ha unit més que mai: hem entrenat junts més que mai i ens hem ajudat més que mai”, asseguren els germans de Cervera, que el 2026 es batran amb les mateixes armes, ja que tots dos tindran una Ducati d’oficial. “Pot passar que els papers s’inverteixin, però no passa res. Tot queda a casa.”
- Per què tothom vol anar als concerts d'Oques Grasses?
- Mor un jove de 24 anys en un accident de moto durant unes pràctiques al circuit de Castellolí
- El fred polar amenaça amb nevades a cotes baixes aquest divendres
- Un restaurant amb vistes a Berga: «Podria competir amb els d'estrella Michelin»
- Protecció Civil recomana extremar les precaucions a partir de dimarts: aconsella portar pneumàtics d’hivern o cadenes
- Exculpen un bagenc d'un gran deute per «bona fe»: la justícia li perdona l'impagament de 213.000 euros a la Seguretat Social
- Granges del Berguedà s’adapten al confinament de les gallines però noten una lleugera davallada en la posta d'ous
- Els nous llums d'emergència arriben amb poca demanda a Manresa malgrat que seran obligatoris en unes setmanes