VIII Gala Valors: campions amb valors en l’esport i en la vida
El Comitè Olímpic Espanyol ha acollit avui la cerimònia organitzada per SPORT, que ha reconegut figures com Messi o els germans Marc i Álex Márquez per la seva capacitat de transcendir més enllà dels triomfs
Denís Iglesias
Els valors són l’esclat que queda quan s’apaga l’efecte de les victòries. El suport que fa bones les derrotes. Un conjunt de pensaments i actituds que engrandeixen els campions que avui han estat reconeguts a la Gala Valors de SPORT, celebrada en la seva vuitena edició en un espai carregat d’essència esportiva: la seu del Comitè Olímpic Espanyol. L’acte, que ha reunit les màximes institucions de l’esport, ha distingit una selecció que encarna valors capaços de transformar la vida a través de competicions en què destaquen tant per les gestes com per la manera d’entendre el món.
Tots ells, campions: Iris Tió i Dennis González, ors mundials en natació artística; l’arquer Andrés Temiño, que va encertar en la diana davant els favorits sud-coreans a casa seva; els motociclistes Marc i Álex Márquez, campió i subcampió del món en una mateixa família; la waterpolista Jennifer Pareja, reina de la piscina; l’alpinista Carlos Soria, el més veterà a assolir un vuitmil; el campió del món i ídol blaugrana Leo Messi; l’entrenador Roberto Martínez, que aspira a portar Portugal al seu primer Mundial, i la marxadora María Pérez, la millor atleta espanyola de la història.
“Deu noms, deu històries, deu exemples de com l’esport continua sent una escola de vida”, ha recordat Ainhoa Arbizu, la periodista encarregada de conduir un esdeveniment que li ha permès reconèixer cares molt properes, com els germans Márquez. L’acte no seria possible sense els patrocinadors que acompanyen els premiats en les corbes de les seves llargues trajectòries. Cupra, Caixabank, Movistar, la Comunitat de Madrid, el Consorci de la Zona Franca de Barcelona i la Fundació Sportium han fet convergir els seus valors de marca amb els dels esportistes a través dels representants que han lliurat uns premis sostinguts per una gran xarxa de suports.
Perquè el joc en equip és un dels grans valors que comparteixen les autoritats que també han gaudit de la gala, com Alejandro Blanco, president del COE; i un nodrit grup que ha acompanyat el president de Prensa Ibèrica, Javier Moll; la vicepresidenta, Arantza Sarasola; el conseller delegat, Aitor Moll; la directora editorial i adjunta a la presidència, Ainhoa Moll, i Sergi Guillot, director general, així com el director de SPORT, Joan Vehils, mestre de cerimònies.
Emocions a flor de pell
“El sport és competir fins al final, però també aprendre a aixecar-se després d’un error i respectar el rival. La victòria més important és la que s’aconsegueix superant-se un mateix. SPORT creu en aquests valors, els promou i els divulga, convertint-los en part essencial del seu projecte editorial”, ha començat dient Aitor Moll en una Gala Valors que ha estat un carrusel d’ensenyances compartides.
Com les de dos germans de Cervera, als quals la seva mare preparava batuts en caps de setmana de viatges en què els pares mai no van negociar l’esforç. Els Márquez, que s’han mirat a l’escenari felicitant-se i reptant-se de cara a l’any que ve, amb l’objectiu mínim de repetir el seu doblet històric. Una nit d’emocions viscuda fins i tot a distància, amb Messi posant la pell de gallina al públic amb només la mirada, reflectint l’afecte de tants aficionats, del Barça o no, que han crescut al voltant d’un jugador irrepetible.
“M’hauria agradat fer tota la meva carrera al Barça”, ha confessat durant el lliurament a Miami, de la mà de Johan Vehils, director de SPORT. Un diari que ha donat veu i cor al sentir de Messi i que també va acompanyar en la infància Roberto Martínez, el seleccionador de Portugal que, com ell mateix ha explicat, ha rebut avui el seu primer gran reconeixement a Espanya. Ha estat en un acte que també ha comptat amb la millor líder femenina de l’esport actual, María Pérez.
La imatge acompanyant la seva amiga Antonella Palmisano il·lustra l’esperit de la Gala Valors, que ha reconegut totes les dimensions de l’esport. Exemples de vida com el de Jennifer Pareja, que finalment ha superat la por a la piscina que tantes alegries li havia donat. O el de Dennis González, que ha trencat prejudicis per formar una parella imbatible amb Iris Tió. Tenen un futur immens, compartit amb altres esportistes destinats a la llegenda, com Andrés Temiño, sempre amb la punteria afinada. La foto final, amb Carlos Soria com el veterà d’aquesta selecció única, ha estat el record d’una nit rodona que ha confirmat que l’esport existeix gràcies als seus valors.
El discurs d’Aitor Moll
Molt bona tarda a totes i a tots.
És un honor haver-vos donat la benvinguda, un any més, a la Gala Valors 2025, una cita que Sport i Prensa Ibérica hem celebrat amb un enorme orgull i que, en la seva vuitena edició, s’ha consolidat com un reconeixement imprescindible a l’essència més noble de l’esport.
Avui ens hem reunit per celebrar no només els èxits esportius, sinó també els principis que donen sentit a la pràctica esportiva: l’esforç, la superació, la disciplina, la solidaritat, el respecte i la capacitat d’afrontar els reptes amb dignitat i valentia. Valors que construeixen millors esportistes… però, sobretot, millors persones.
Els guardons que hem lliurat avui volen destacar aquesta dimensió humanista de l’esport, tan necessària a les nostres societats i tan decisiva per al desenvolupament personal de qui el practica. Perquè l’esport és, per descomptat, competir fins al final… però també és aprendre a aixecar-se després d’una derrota, reconèixer i respectar el rival i entendre que la victòria més important és la que s’aconsegueix superant-se un mateix.
Sport creu profundament en aquests valors. Els promou, els divulga i els converteix en una part essencial del seu projecte editorial. I ho fa perquè sap que l’esport és un vehicle educatiu extraordinari per als nostres joves: els ensenya a conviure, a treballar en equip, a compartir fites i a construir somnis. I perquè sap que els esportistes d’elit es converteixen en referents la influència dels quals —positiva o negativa— transcendeix els estadis, les pistes i els podis.
Per això hem estat aquí aquesta tarda: per reconèixer aquells que representen millor la grandesa de l’esport espanyol, no només pels seus èxits, sinó per la manera com els han assolit.
En aquesta edició hem distingit esportistes que continuen escrivint pàgines memorables de la nostra història recent, i també d’altres la trajectòria dels quals s’ha convertit en un exemple universal de constància, talent i humanitat. Les seves històries ens recorden que l’esperit esportiu i la conducta exemplar continuen sent una guia que ens anima a confiar en el millor de la condició humana.
De la mateixa manera, avui hem posat el focus en aquells que treballen sovint lluny dels focus mediàtics però que són essencials perquè l’esport avanci: entrenadors, preparadors físics, psicòlegs, directius i professionals la dedicació dels quals contribueix a prestigiar cada disciplina. La seva tasca silenciosa també té un valor extraordinari, i aquesta gala ho ha volgut reconèixer.
Vull fer, a més, un capítol especial per a Sport, que continua consolidant-se com una referència informativa imprescindible per a milions de lectors i aficionats. La seva aposta per la qualitat, l’actualitat i la transformació digital, impulsada des de Prensa Ibérica, ha convertit aquest diari en una de les plataformes esportives més rellevants del nostre país. La seva trajectòria demostra que informar sobre esport és també formar en valors.
A tots els professionals de Sport, la meva felicitació per continuar creixent, innovant i mantenint intacte el seu compromís amb els lectors.
I, per descomptat, la meva enhorabona a totes i tots els guardonats. Aquest reconeixement és un homenatge a la seva trajectòria, a la seva feina i a la inspiració que ofereixen dins i fora de la competició.
Gràcies per haver-nos acompanyat en aquesta celebració de l’esport… però, sobretot, gràcies per haver-nos acompanyat en aquesta celebració dels valors que fan gran la nostra societat.
Premis VIII Gala Valors SPORT
- Leo Messi — Valors de l’Afició
- Marc i Àlex Márquez — Valors 2025
- María Pérez — Valor Extraordinari
- Iris Tió — Valor Femení 2025
- Dennis González — Valor Masculí 2025
- Jennifer Pareja — Valor Superació
- Carlos Soria — Valor Resiliència Esportiva
- Roberto Martínez — Valor Trajectòria
- Andrés Temiño — Valor Projecció
