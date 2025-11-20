Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

La tornada a l’estadi

El Barça prepara una gran festa per a la seva tornada al Camp Nou: The Tyets, Figa Flawas i algunes sorpreses

La inauguració de l’estadi d’aquest dissabte comptarà amb focs artificials, música i diverses sorpreses abans, durant i després del partit contra l’Athletic.

Els jugadors del FC Barcelona durant l’entrenament a l’Spotify Camp Nou el passat dia 7 de novembre.

Els jugadors del FC Barcelona durant l’entrenament a l’Spotify Camp Nou el passat dia 7 de novembre. / Alberto Estévez / (EPA) EFE

Giacomo Leoni Amat

Barcelona

Colorit a la grada i espectacle a la gespa, això és el que el FC Barcelona ha organitzat per a la seva gran tornada a l’Spotify Camp Nou aquest dissabte 22 de novembre. El partit contra l’Athletic Club de Bilbao (16.15 h) passa a segon pla per a la gran festa que planeja el club blaugrana: focs artificials, concerts i una gran sorpresa en el servei d’honor. L’accés a l’estadi s’obrirà a partir de les 14.15 h., dues hores abans de l’enfrontament, al llarg de les quals els aficionats podran disfrutar d’una celebració a l’altura de l’històric esdeveniment, però també durant i al final del partit. Malgrat que s’organitzés un entrenament a portes obertes com a prova pilot el 7 de novembrepassat, aquesta serà la data que quedarà marcada per a la història i el club blaugrana vol que sigui recordada com un «fita emocional únic per a tots els socis, sòcies i afició que esperaven amb il·lusió aquell moment».

Després de gairebé 1.000 dies lluny del seu feu, el Barça no escatima en despeses i ha volgut regalar-li una experiència única als 45.000 aficionats que tindran l’honor de ser presents en un dia molt especial per a l’entitat. El primer a aparèixer serà Mon DJ, «que posarà ritme a les primeres sensacions de la tornada», segons llegeix el comunicat oficial. S’espera que sigui ell qui generi l’ambient de festa amb els aficionats que vagin agafant seient, fins que 15 minuts abans del partit agafin el relleu el grup musical Figa Flawas, just després de l’escalfament final dels jugadors i com compte enrere per al moment de l’himne.

