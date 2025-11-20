La tornada a l’estadi
El Barça prepara una gran festa per a la seva tornada al Camp Nou: The Tyets, Figa Flawas i algunes sorpreses
La inauguració de l’estadi d’aquest dissabte comptarà amb focs artificials, música i diverses sorpreses abans, durant i després del partit contra l’Athletic.
Giacomo Leoni Amat
Colorit a la grada i espectacle a la gespa, això és el que el FC Barcelona ha organitzat per a la seva gran tornada a l’Spotify Camp Nou aquest dissabte 22 de novembre. El partit contra l’Athletic Club de Bilbao (16.15 h) passa a segon pla per a la gran festa que planeja el club blaugrana: focs artificials, concerts i una gran sorpresa en el servei d’honor. L’accés a l’estadi s’obrirà a partir de les 14.15 h., dues hores abans de l’enfrontament, al llarg de les quals els aficionats podran disfrutar d’una celebració a l’altura de l’històric esdeveniment, però també durant i al final del partit. Malgrat que s’organitzés un entrenament a portes obertes com a prova pilot el 7 de novembrepassat, aquesta serà la data que quedarà marcada per a la història i el club blaugrana vol que sigui recordada com un «fita emocional únic per a tots els socis, sòcies i afició que esperaven amb il·lusió aquell moment».
Després de gairebé 1.000 dies lluny del seu feu, el Barça no escatima en despeses i ha volgut regalar-li una experiència única als 45.000 aficionats que tindran l’honor de ser presents en un dia molt especial per a l’entitat. El primer a aparèixer serà Mon DJ, «que posarà ritme a les primeres sensacions de la tornada», segons llegeix el comunicat oficial. S’espera que sigui ell qui generi l’ambient de festa amb els aficionats que vagin agafant seient, fins que 15 minuts abans del partit agafin el relleu el grup musical Figa Flawas, just després de l’escalfament final dels jugadors i com compte enrere per al moment de l’himne.
Mentrestant, el Barça vol que l’espectacle també es produeixi fora de la gespa, i ha fet una crida perquè tots els culers tenyeixin les grades dels colors del club, que es vesteixin amb la samarreta blaugrana, que portin bufandes i «tot allò que identifiqui l’equip», perquè l’Spotify Camp Nou «llueixi espectacular aquest dia tan especial». L’aforament limitat dificulta que es pugui formar un mosaic quan surtin els futbolistes al terreny de joc com moltes altres vegades s’ha donat al Camp Nou, però una cosa innegociable és el Cant del Barça, l’himne oficial del club que en lloc de sonar com sempre, serà interpretat en directe pel Cor Jove de l’Orfeó Català mentre és «acompanyat d’un espectacular muntatge pirotècnic sincronitzat amb la música».
Sorpreses per resoldre
El Barça ha revelat qui donarà veu a la gran festa, però no l’encarregat de fer la sacada d’honor previ al xiulet inicial. «La sacada inicial d’honor serà especial... Però el mantindrem en secret», es pot llegir a la publicació del compte oficial de X del club blaugrana. L’únic indici oficial fins ara ho ha donat Elena Fort, vicepresidenta del Barça, que ha expressat que tan sols és la seva opinió, però que per a ella «el president del Barça és qui mereix fer la sacada d’honor».
Els jugadors s’encarregaran de proporcionar l’espectacle durant els 45 minuts posteriors al gran enigma encara per resoldre. En el descans, com si es tractés de la Superbowl, actuarà un altre grup de música catalana: The Tyets, «que ja ha animat en altres partits del primer equip». Segons destaca el comunicat del Barça, està previst que la programació de la festa s’estengui fins després del partit, però no es coneixen detalls de quina pugui ser la sorpresa que acomiadi la tornada del club blaugrana a l’Spotify Camp Nou. «Aquestes són només algunes de les activitats que faran d’aquesta jornada una celebració inoblidable per a tot el barcelonisme. La tornada a l’Spotify Camp Nou mereix una festa a l’altura de la seva història», tanca el comunicat oficial del Barça.
