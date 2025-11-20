Hoquei patins/Lliga de Campions
L'Igualada Rigat estrena el compte a la Champions una victòria inexcusable a la pista del Saint-Omer (0-3)
Els anoiencs s'emporten els punts contra la Ventafocs del grup en un duel poc controlat però en el qual deixa la porteria a zero
El 9-0 rebut pel Saint-Omer a Trissino podia fer pensar que el partit a França seria un passeig per a l'Igualada Rigat, però l'equip de Marc Muntané ha hagut de suar per sumar els primers punts a la Champions. El 0-3 final dona un triomf imprescindible per somiar de passar ronda i la porteria a zero referma l'aposta anoienca, que caldrà que creixi contra els adversaris més forts, començant pel Barça el proper dia 10 a Les Comes.
No han estat fàcils els primers minuts per als anoiencs contra un adversari que volia fer valer el factor pista per tenir opcions de victòria. De fet, Arnau Martínez ha hagut d'intervenir en algunes aproximacions franceses i el control que s'esperava per part de l'Igualada Rigat no era tan clar.
Però era qüestió de temps que els francesos abaixessin el rendiment per una pura qüestió física. El partit tenia un ritme molt alt, amb anades i vingudes, i en aquesta situació havia de resoldre la qualitat en la definició. Aquesta ha arribat quan Matías Pascual ha tocat amb la punta de l'estic i ha projectat una contra que ha seguit Roma i ha rematat Cañadillas a boca de gol.
El partit no ha canviat i el Saint-Omer ha seguit buscant la porteria d'Arnau Martínez, tot i que per aconseguir-ho deixés espais. El segon, però, no ha arribat en una transició sinó en una acció estàtica en què Joel Roma ha recollit una bola solta per afusellar el bon porter Chambel.
Poques oportunitats
En la represa, cada cop va ser més estrany que els gals superessin el centre del camp amb veritables opcions. El control de l'Igualada ha augmentat i, tot i que les ocasions no eren freqüents, als nou minuts ha sentenciat del tot el partit amb una acció de Cañadillas per darrere de la porteria que ha aprofitat el capità Roger Bars per afusellar sense pietat.
Segurament era el moment d'anar a buscar més gols, que poden ser importants en cas d'empats en un grup en què sembla que el Saint-Omer quedarà despenjat i els altres cinc equips lluitaran per evitar la plaça que deixa fora dels quarts de final. Però no ha estat fàcil.
L'equip local volia demostrar que no és la comparsa de la competició i hi ha posat intensitat. Fins i tot Arnau Martínez ha fet alguna intervenció de mèrit per evitar l'anotació de l'honor. En els darrers minuts, i amb alguns jugadors locals desitjant que s'acabés el duel i amb problemes musculars, dues accions del mateix Bars, una bona tapada del porter i un xut al pal, haurien pogut ampliar l'avantatge.
