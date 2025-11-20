El partit que Joan García no jugarà
El porter català no ha disputat cap partit a l’Estadi Olímpic Lluís Companys amb la samarreta blaugrana
Marc Gómez
Joan García, gran fitxatge de la temporada 25-26, tornarà de lesió molt probablement davant l’Athletic Club aquest dissabte, jugant el seu primer partit al Spotify Camp Nou. Tot i això, malgrat haver disputat ja set enfrontaments com a porter culer, no ha participat en cap partit a l’Estadi Olímpic Lluís Companys com a jugador del Barça, i ja no ho farà mai, llevat d’una sorpresa majúscula.
Tot i així, el meta sí que coneix la sensació de defensar les porteries de Montjuïc, ja que va ser el porter titular de l’Espanyol en el derbi de la temporada passada.
Un inici com a culer al Johan Cruyff i sense gols encaixats
Fins al moment, el de Sallent suma cinc enfrontaments fora de casa i només dos com a local, tres si comptem el Trofeu Joan Gamper, però aquests duels es van disputar en el mateix escenari, l’Estadi Johan Cruyff. En el Gamper contra el Como, l’experico es va donar a conèixer a la seva nova afició mantenint la porteria a zero; de fet, en tres partits jugats a Barcelona no ha rebut cap gol.
A nivell oficial, València i Getafe van ser els encarregats de visitar l’estadi destinat al femení i al filial, ja que ni el Spotify Camp Nou ni l’Estadi Olímpic Lluís Companys de Montjuïc estaven disponibles en aquest inici de curs. Els dos partits es van resoldre amb golejada: 6-0 davant els valencians i 3-0 davant el conjunt de Javier Bordalás, deixant la participació com a local de Joan amb nou gols a favor i cap en contra, 14 i 0 si tenim en compte el Gamper.
En general, el porter suma cinc gols encaixats en set partits, amb tres porteries a zero, mentre que ha guanyat sis enfrontaments i només n’ha empatat un, a Vallecas contra el Rayo Vallecano. Uns números molt diferents als de l’equip sense ell: en nou partits, el FC Barcelona n’ha perdut tres i n’ha empatat un, rebent 17 gols i sense acabar ni un sol duel sense encaixar.
Visita a Montjuïc en el derbi de Barcelona
Quan el guanyador de l’‘Or Olímpic’ sí que va conèixer Montjuïc va ser la temporada passada, ja que el 3 de novembre de 2024 es va disputar el derbi de Barcelona corresponent a la jornada 12. En aquella ocasió, Joan Garcia defensava els colors del rival de la ciutat, i va caure derrotat per 3-1 amb gols de dos companys seus actuals: Dani Olmo, per partida doble, i Raphinha. Per part dels pericos, Javi Puado va retallar distàncies en l’única vegada que l’actual porter del FC Barcelona ha trepitjat la gespa de l’Estadi Olímpic Lluís Companys.Joan Garcia, gran fitxatge de la temporada 25-26, tornarà de lesió molt probablement davant l’Athletic Club aquest dissabte, jugant el seu primer partit al Spotify Camp Nou. Tot i això, malgrat haver disputat ja set enfrontaments com a porter culer, no ha participat en cap partit a l’Estadi Olímpic Lluís Companys com a jugador del Barça, i ja no ho farà mai, llevat d’una sorpresa majúscula.
Tot i així, el meta sí que coneix la sensació de defensar les porteries de Montjuïc, ja que va ser el porter titular de l’Espanyol en el derbi de la temporada passada.
- Els nous llums d'emergència arriben amb poca demanda a Manresa malgrat que seran obligatoris en unes setmanes
- Núria Cadenes, autora de ‘Qui salva una vida’: 'La Gestapo va anar a buscar mossèn Joan a Organyà i li van donar una pallissa
- El fred polar amenaça amb nevades a cotes baixes aquest divendres
- Incertesa a les autoescoles per triar com es gestionen les zones d'examen a Manresa
- Dos robatoris amb força en habitatges de Berga: els casos augmenten quan es fa fosc més d'hora
- Un restaurant amb vistes a Berga: «Podria competir amb els d'estrella Michelin»
- Grup Boix inicia la producció de fusta CLT a Puig-reig i preveu l’arrencada definitiva al gener
- Protecció Civil recomana extremar les precaucions a partir de dimarts: aconsella portar pneumàtics d’hivern o cadenes