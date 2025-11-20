Ciclisme de muntanya
Sant Fruitós de Bages i La Molina seran l'inici i el final de la Copa Catalana Internacional BTT Biking Point
La vila bagenca té continuïtat al calendari, després de l'estrena de l'any passat, i l'estació cerdana estrenarà un nou circuit
Regió7
Sant Fruitós de Bages i La Molina viuran la primera i la darrera etapa de la Copa Catalana Internacional BTT Biking Point, segons el calendari que s'acaba de fer públic. La competició té sis cites, arrencarà el 31 de gener i finalitzarà el 6 de juny.
La prova de Sant Fruitós serà de categoria C3 i un dels primers exàmens reals un cop finalitzada la temporada. L'organització vol donar continuïtat a una seu que ja es va estrenar l'any passat amb èxit i que repetirà un circiut complet i recargolat que exigirà el millor a tots els participants.
Pel que fa a La Molina, la cursa del 6 de juny tindrà categoria autonòmica i estrenarà un nou circuit explosiu i espectacular, que ha de posar a prova les condicions físiques i tècniques dels corredors.
Entre l'una i l'altra hi haurà quatre proves més, una cada mes. Entre el 21 i el 22 de febrer, la competició aterrarà a Banyoles per a una prova considerada fora de categoria (HC). Tindrà una gran participació i compartirà el rol de prova estrella de la Shimano Super Cup Massi.
El 15 de març, competició C2 a Corró d'Amunt, al Vallès Oriental, una bona oportunitat per treure conclusions de la primera meitat de la temporada.
Entre el 25 i el 26 d'abril començarà la segona meitat de la temporada a Santa Susanna, al Maresme, amb una competició de la categoria C1 i una doble cita, la contrarellotge de dissabte i la cursa de diumenge.
Finalment, i abans d'arribar a la Molina, el 30 de maig es travessa cap a Andorra per córrer a les instal·lacions de Naturland de Sant Julià de Lòria, en un traçat de categoria C1 en què la tècnica va a remolc de la potència.
- Núria Cadenes, autora de ‘Qui salva una vida’: 'La Gestapo va anar a buscar mossèn Joan a Organyà i li van donar una pallissa
- Els nous llums d'emergència arriben amb poca demanda a Manresa malgrat que seran obligatoris en unes setmanes
- El fred polar amenaça amb nevades a cotes baixes aquest divendres
- Incertesa a les autoescoles per triar com es gestionen les zones d'examen a Manresa
- La Buresa de Manresa recupera el que la dictadura li va prendre
- Dos robatoris amb força en habitatges de Berga: els casos augmenten quan es fa fosc més d'hora
- Un restaurant amb vistes a Berga: «Podria competir amb els d'estrella Michelin»
- Grup Boix inicia la producció de fusta CLT a Puig-reig i preveu l’arrencada definitiva al gener