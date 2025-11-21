Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

El 2000 Viratges arrenca a Manresa amb domini del favorit, Albert Orriols, en els dos primers trams

La prova aspira a formar part del proper Campionat d'Espanya i ha de decidir el títol català, el Volant RACC i la promoció en els vuit parcials de dissabte

Jordi Agut

Manresa

El vigatà Albert Orriols (Skoda Fabia), amb el copilot Manel Muñoz, liderava el ral·li 2000 Viratges, que ha començat aquest divendres a la tarda a Manresa, després de la disputa dels dos primers trams dels tres que han de tenir lloc el primer dia de competició, a Castellfollit del Boix i a les Vilaredes. Es tracta del màxim favorit per aconseguir la victòria i de guanyar el Campionat de Catalunya, del qual és líder i que es decideix en aquesta cursa. Ja fa setmanes que va assegurar el títol d'asfalt.

Orriols, quatre cops triomfador d'aquesta cursa, havia guanyat els dos trams amb un temps total d'11 minuts i 35 segons, amb 14,6 segons sobre Marc Comas i Carla Salvat i 15 segons respecte de Mariano Parés i Pedro Requena, en els dos casos també amb Skoda.

El quart lloc de la classificació, a 26,4 segons, era per a Sergio García Egea, amb un Citroën AX i membre de l'entitat organitzadora, el Biela Club Manresa. Els germans Jordi i Sara Oliva els seguien, a 33 segons justos.

La cursa bagenca també ha de decidir el Volant RACC i la classificació de promoció. En la primera, Marc Pedrosa (Peugeot 208) era primer per davant del líder i favorit del campionat, el canari Kilian Santana (Opel Corsa Puretech), al qual treia 19 segons.

En promoció, Mario Fernández estava consolidant la seva posició de favorit per obtenir el títol, davant dels seus rivals, sobretot Ian Vallbé, que era tercer, tots amb Citroën Saxo.

Després del reagrupament a Artés, aquest dissabte s'han de fer la resta de trams, entre els quals els de rallysprint, amb dues passades més a les Vilaredes, Castelladral, Navarcles i el Pont de Vilomara, abans d'enfilar cap a la zona dels Trullols de Manresa, on s'acabarà la prova a quarts de vuit al costat de la sala Wow.

TEMES

