Futbol sala

La baganesa Clàudia Pons conduirà des de dissabte l'equip estatal femení en el primer mundial de futbol sala

La tècnica berguedana afirma abans del debut a Filipines, a les 12.30 contra Tailàndia, que sent "responsabilitat per les que no ho han pogut viure"

L'equip estatal, ja a Filipines, amb Clàudia Pons, la tercera per l'esquerra de la fila de dalt

L'equip estatal, ja a Filipines, amb Clàudia Pons, la tercera per l'esquerra de la fila de dalt / RFEF

Jordi Agut

Jordi Agut

Manresa

La baganesa Clàudia Pons passarà aquest dissabte a la història com la primera seleccionadora espanyola en un Mundial femení. Serà quan l'equip estatal s'enfronti a Tailàndia (12.30 h, Teledeporte) en un torneig que es disputa a Filipines en què aspira a tot. Els propers partits seran dimarts contra Colòmbia i divendres davant de Canadà. El torneig ha arrencat divendres amb un triomf d'Argentina sobre Marroc per 0-6.

Amb les baixes d'última hora de Peque i Mayte i la incorporació de Laura Sánchez i Ceci, l'equip disputarà el torneig sense cap catalana però amb l'exjugador del Sala 5 Martorell Jordi Gay com a tècnic de porters. Espanya és una de les favorites després de guanyar les tres últimes Eurocopes.

En declaracions a la mateixa federació espanyola, Pons, exjugadora de l'històric Futbol Sala Gironella que va militar moltes campanyes a la màxima categoria, afirma que "sento responsabilitat per totes aquelles persones que no van poder viure això a la pista i a la banqueta".

Afegeix que "portem des de l'agost una preparació molt detallada i l'important és controlar l'emoció i els nervis i ser nosaltres".

