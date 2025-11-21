Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Futbol sala/Segona Divisió B

El Covisa Manresa té tota la plantilla a punt per primer cop per rebre l'Hospitalet Bellsport

El conjunt de Jairo Molero espera haver oblidat la dura derrota a Cocentaina per sumar els primers punts a casa

Jairo Molero , parlant amb Marc Cella, un dels porters

Jairo Molero , parlant amb Marc Cella, un dels porters / Jordi Biel

Regió7

Manresa

El Covisa Manresa afrontarà aquest dissabte (18.15 hores) una nova oportunitat per sumar els primers punts de la temporada a casa. Els bagencs, que són cuers amb un sol punt assolit a València, reben l'Hospitalet Bellsport amb una disparitat de sensacions. D'una banda, l'equip arriba després de caure durament a la pista del Ye Faky. De l'altra, però, Jairo Molero tindrà tots els futbolistes a punt després de recuperar Asís i Jordi Sánchez.

L'adversari serà difícil, un conjunt riberenc que és quart de la classificació, en zona de play-off i que ha guanyat tres dels cinc partits a fora de casa, contra rivals de la part baixa i catalans. Va ser golejat, en canvi, al col·legi El Pilar i a Cocentaina. Entre els seus elements més destacats hi ha Antoñito, ex del Covisa.

TEMES

  1. Núria Cadenes, autora de ‘Qui salva una vida’: 'La Gestapo va anar a buscar mossèn Joan a Organyà i li van donar una pallissa
  2. Les empreses del Bages van facturar el 2023 el 5,5% més que l'any anterior
  3. Amb l'elevada demanda d'entrades que hem tingut hauríem pogut omplir 14 funcions de Mamma Mia!
  4. Educació reconeix un centenar de professionals d'ensenyament que s'han jubilat l'últim curs
  5. Les fires i festes que no et pots perdre aquest cap de setmana
  6. La Buresa de Manresa recupera el que la dictadura li va prendre
  7. Familiars de la residència Sant Bernabé de Berga denuncien una situació 'inhumana, insostenible i cada vegada més greu
  8. Pilar Lumbreras, caputxina que aleshores es preparava per entrar al convent de Manresa: «Ho vaig viure amb el neguit de què passaria»

Mor el conductor d’una furgoneta en sortir-se de la carretera a Avinyó

Mor el conductor d’una furgoneta en sortir-se de la carretera a Avinyó

Premis a l'Escola Agrària de Manresa i L'Era per un joc de cartes sobre gestió del sòl agrícola i un escape room sobre varietats locals de Catalunya

Premis a l'Escola Agrària de Manresa i L'Era per un joc de cartes sobre gestió del sòl agrícola i un escape room sobre varietats locals de Catalunya

Una iniciativa pionera a Badalona facilita als animals entrar als tanatoris per acomiadar-se dels amos

Una iniciativa pionera a Badalona facilita als animals entrar als tanatoris per acomiadar-se dels amos

Necrològiques del 22 de novembre de 2025

Necrològiques del 22 de novembre de 2025

"In vitro": la sèrie que trenca el tabú de la reproducció assistida

"In vitro": la sèrie que trenca el tabú de la reproducció assistida

El Covisa Manresa té tota la plantilla a punt per primer cop per rebre l'Hospitalet Bellsport

El Covisa Manresa té tota la plantilla a punt per primer cop per rebre l'Hospitalet Bellsport

La baganesa Clàudia Pons conduirà des de dissabte l'equip estatal femení en el primer mundial de futbol sala

La baganesa Clàudia Pons conduirà des de dissabte l'equip estatal femení en el primer mundial de futbol sala

La professora manresana Montserrat Alsina posa deures de matemàtiques als diputats

La professora manresana Montserrat Alsina posa deures de matemàtiques als diputats
Tracking Pixel Contents