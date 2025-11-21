Futbol sala/Segona Divisió B
El Covisa Manresa té tota la plantilla a punt per primer cop per rebre l'Hospitalet Bellsport
El conjunt de Jairo Molero espera haver oblidat la dura derrota a Cocentaina per sumar els primers punts a casa
Regió7
El Covisa Manresa afrontarà aquest dissabte (18.15 hores) una nova oportunitat per sumar els primers punts de la temporada a casa. Els bagencs, que són cuers amb un sol punt assolit a València, reben l'Hospitalet Bellsport amb una disparitat de sensacions. D'una banda, l'equip arriba després de caure durament a la pista del Ye Faky. De l'altra, però, Jairo Molero tindrà tots els futbolistes a punt després de recuperar Asís i Jordi Sánchez.
L'adversari serà difícil, un conjunt riberenc que és quart de la classificació, en zona de play-off i que ha guanyat tres dels cinc partits a fora de casa, contra rivals de la part baixa i catalans. Va ser golejat, en canvi, al col·legi El Pilar i a Cocentaina. Entre els seus elements més destacats hi ha Antoñito, ex del Covisa.
