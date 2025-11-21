Entrevista | Albert Blaya Sensat Periodista esportiu
«Lamine Yamal no serà millor futbolista que Leo Messi»
El seguia des de les categories inferiors a través de Barça TV i el va veure en directe quan va venir amb el cadet a Manresa, i ara publica Univers Lamine Yamal
Ramon Besa confessa en el pròleg que «no sabia gaire bé com es pot construir un relat d’un noi de 18 anys, per més que es digui Lamine Yamal»
«És clar! Bé, l’excusa era aprofitar la temporada que havia fet i la febrada que ha generat per parlar d’altres temes que m’interessen a través de la figura de Lamine Yamal perquè fer-ne una biografia, certament, no tenia cap mena de sentit», respon Albert Blaya Sensat (Manresa, 1998).
No n’ha fet una biografia, però n’ha construït tot un univers en què hi orbiten tòtems del barcelonisme com Leo Messi, Neymar o Johan Cruyff.
És un llibre valent ja des del propòsit. Escrit per un jove periodista esportiu que comparteix amb Lamine Yamal un saber moure’s en l’entorn mediàtic que ens regeix i es desconcerta. Blaya és un comentarista molt seguit a les xarxes socials, amb el seu propi canal de Youtube, i un analista reclamat per ràdios i televisions.
Aquest coneixement li permet connectar i entendre comportaments del jugador que des dels nans de la festa dels 18 anys, el viatge a Croàcia amb la Nicky Nicole i l’aparició a la Kings League hores abans del Reial Madrid-FC Barcelona ha fet dubtar de si tantes expectatives com s’havien aixecat no seran precipitades.
«És que és un error comparar-lo amb altres futbolistes perquè estem veient que els d’avui no tenen res a veure amb els jugadors de fa quinze anys. A més, que no sé si ell hi dona tantes voltes. Penso que se l’ha d’agafar pel que té de bo i pel que té de dolent, per la seva personalitat i per aquesta capacitat que té de dir ara és l’hora de fer els gols que necessitem i estar al 300% cada dia. Esclar que hi ha línies que no pot traspassar. Però, ell ja va dir que mentre guanyi, no em podran retreure res.
-Això també es deia de Ronaldinho.
-Sí, però el futbol és molt transparent. Si el jugador no es cuida i no entrena, ho veurem de seguida perquè no podrà aguantar els ritmes dels partits.
És un llibre elaborat a base de sentències, algunes tan sorprenents i agosarades com quan afirma que «el joc del Barça és pensat per Seirul·lo i executat primer per Cruyff i després perfeccionat per Guardiola».
-Segur?
-Sí, jo crec que sí. Qui primer verbalitza i posa per escrit quin és el joc del Barça és Paco Seirul·lo perquè el Departament de Metodologia no existia, només hi havia nocions de quin era l’estil Barça. Cruyff en va posar les bases, qui va dir que tots els equips havien de jugar amb el mateix sistema ja des de la base. Cruyff era el geni i Seirul·lo qui ho va traslladar al paper. I Guardiola qui ho va reinterpretar.
O quan relativitza l’anomenat «estil Barça» perquè «al final, no deixen de ser paraules buides que s’han fet servir com a eslògans per mantenir un estatus, sobretot quan el club ha estat molts anys que no anava bé».
O el paper de la Masia. «El més important és la seva capacitat de captar i entendre el talent, fer que es reprodueixi i fer-lo emergir. Però, creure que és una fàbrica de futbolistes, és un error».
-Lamine Yamal hauria arribat al primer equip del Barça si no hagués entrat a la Masia amb 7 anys?
-Sí, crec que sí. És fruit de la Masia perquè s’hi va formar. Potser hauria trigat uns anys més, però hi hauria arribat igualment.
Afirma que «el futbol de Lamine Yamal i el de Neymar comparteixen una qualitat que Messi no tenia: l’elasticitat». No ho diu en detriment de Messi. Considera que «comparar Lamine Yamal amb Messi és perdre» i «empastifar el present», alhora, perquè «Lamine Yamal no serà millor que Messi».
Tot i això, no descarta que el seu recorregut sigui el mateix que el de Leo Messi i acabi ocupant una posició més centrada a la davantera. «Crec que sí, perquè jugar a la banda el limita, té menys capacitat d’influir en el joc. Però, ja es veurà, perquè també és veritat que el futbol ha canviat molt i que ara estem en escenaris tàctics en què per dins és més difícil trobar espais».
Assegura que «Lamine Yamal comparteix amb Johan Cruyff la senzillesa». «Sí, per la paraula justa i l’autoconfiança. Costa reconèixer que un adolescent hagi revitalitzat el club com Lamine Yamal ho ha fet. Amb ell, el Barça torna a ser divertit i atractiu, molts aficionats que se n’havien desenganxat i han tornat», explica.
Univers Lamine Yamal (ARA Llibres) es presentarà dijous 27 de novembre a la llibreria Altaïr de Barcelona, a partir de les 19.30 h. Comptarà amb la presència del periodista esportiu del País Ramon Besa i del locutor dels partits del FC Barcelona a RAC1 Joan Maria Pou.
