‘Moeve Fútbol Zone’ torna aquest dilluns amb una jornada marcada pel derbi valencià i la lluita a LALIGA HYPERMOTION
El retorn del programa arribarà marcat per resultats que ajusten la classificació, un derbi valencià que ve calent i una Lliga F Moeve en què diverses joves comencen a reclamar protagonisme
A partir de les 20.00, Christian Blasco tornarà a posar-se al capdavant de l’espai per ordenar un cap de setmana que ha deixat més incògnites que certeses. El programa s’obrirà amb la seva editorial per entendre el moment de les principals competicions abans d’entrar en matèria. Tot seguit, serà el torn de Xavi Espinosa, que repassarà què ha deixat la jornada a LALIGA EA SPORTS, LALIGA HYPERMOTION i la Lliga F Moeve: moviments a la taula, resultats que canvien inèrcies i un calendari que ja es comença a calcular amb precisió de novembre.
El bloc central del dia el protagonitzaran Irati Vidal i Albert Fernández, que s’afegeixen com a tertulians per desgranar les claus de la jornada 13 de LALIGA EA SPORTS. Entre línies, decisions arbitrals, estats de forma i detalls que decanten partits, la conversa buscarà entendre què explica el moment competitiu de cada equip.
El programa es podrà veure a totes les capçaleres digitals de Prensa Ibérica, i a les xarxes socials oficials de SPORT, on els aficionats podran participar mitjançant enquestes, comentaris i seccions interactives.
El viatge del dia continuarà amb la Conexión Moeve. En aquesta ocasió, el programa connectarà amb Iván Carsí, periodista de Superdeporte, per prendre el pols a l’actualitat de la Comunitat Valenciana. El focus estarà en el derbi Levante–Valencia CF, un partit que arriba amb rivalitat evident, dues dinàmiques molt diferents i una lectura emocional que només algú que viu la plaça des de dins pot explicar.
La segona meitat del programa acostarà el micròfon a dues competicions que venen donant molt a parlar. D’una banda, LALIGA HYPERMOTION, cada cop més ajustada i amb diversos equips encadenant resultats que reconfiguren expectatives. De l’altra, la mà experta de María Tikas, que repassarà l’última hora de la Lliga F Moeve i destacarà les futbolistes joves que, a aquestes alçades de la temporada, estan signant actuacions que obliguen a mirar cap al futur.
El bloc ‘Futbol per a tothom’ donarà veu a l’inici de LALIGA Genuine, amb Blanca Sánchez explicant com s’ha viscut el torneig inaugural de la temporada aquest cap de setmana a Tarragona. Un espai que recorda, com sempre, que el futbol té moltes capes i no totes passen per l’elit.
I abans del comiat, arribarà el torn de les xarxes: Joaco Soneira portarà un vídeo d’opinió enregistrat a peu de carrer i la imatge de la jornada, aquella fotografia que resumeix millor que cap frase el que ha deixat el cap de setmana.
Amb un menú variat i una mirada que vol anar més enllà del titular, Moeve Fútbol Zone afronta la seva segona entrega amb la mateixa premissa de l’estrena: explicar el futbol espanyol des de dins, amb veus que el viuen de veritat.
