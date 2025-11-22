Parés i Requena guanyen el 64è Ral·li 2000 viratges
Els pilots del Biela Club Manresa Sergio Garcia i Ariadna Martínez, queden tercers
Regió7
Els pilots osonencs Marià Parés i Pere Requena amb Skoda Fabia (Motor Club Sabadell) s'han imposat en el 64è Ral·li 2000 Viratges, organitzat pel Biela Club Manresa. En segona posició, a menys de 9 segons, a la classificació general s'han situat Marc Comas i Carla Salvat, també amb un Skoda Fabia (PCR Sport Club Esportiu). Han completat el podi els pilots del Biela Club Manresa Sergio Garcia i Ariadna Martínez, amb Citroen AX. El principal favorit, el vigatà Albert Orriols amb Manel Muñoz de copilot, abandonava abans de la sortida del sisè tram de Vilaredes.
Orriols i Muñoz s’havien imposat als tres trams de divendres, Castellfollit del Boix 1, Vilaredes 1 i Castellfollit 2, i havien fet segon i primer en els dos primers dissabte, de Vilaredes 2 i Castelladral 1. Però, ja no ha sortit en el següent, per una averia mecànica al seu Skoda Fabia.
El seu principal rival Marc Comas, tot i vèncer en tres trams (Vilaredes 2, Navarcles 1 i el Pont de Vilomara 1), no ha pogut evitar que el superés Marià Parés, que ha passat primer pels trams sisè (Vilaredes 3), setè, (Castelladral 2), desè (Navarcles 2) i onzè (Pont de Vilomara 2), i ha cedit la victòria per tot just 8.9 segons.
La tercera posició ha estat per als pilots del Biela Club Sergio Garcia i Ariadna Martínez que han fet un ral·li molt regular, amb només una punxada al novè tram, en què han entrat en desena posició. Però, dos tercers llocs en el desè i l’onzè, els han donat el podi amb 59.1 segons sobre el BMW de Josep Maria Martínez i Sergio Ramírez (Martínez Sport).
La classificació de Ral·li Sprint se l'han endut Jordi Medina i Joaquim Nogué (Mitsubishi), mentre que la general de promoció ha estat per a Mario Fernández i Joel Sáez (Citroen Saxo) i el Volant RACC per a Kilian Santana i Isaac Pujol (Opel Corsa).
