El Barça juga d'inici contra l'Athletic amb set jugadors nascuts a Catalunya per primer cop en 55 anys

No hi havia tants futbolistes originaris del país que arrenquessin un partit des del desembre del 1970, quan en van jugar vuit contra l'Sporting de Gijón

Lamine Yamal, un dels set catalans que han sortit d'inici en la tornada al Camp Nou

Lamine Yamal, un dels set catalans que han sortit d'inici en la tornada al Camp Nou / Quique García/EFE

Jordi Agut

Manresa

El Barça ha alineat set jugadors nascuts a Catalunya en l'equip inicial del partit del retorn al Camp Nou. No hi havia un partit amb tants catalans, segons el periodista de RAC1 Oriol Jové, des del 6 de desembre del 1970, en un duel contra l'Sporting de Gijón que va acabar amb triomf per 2-0 i en què n'hi van jugar vuit.

En el duel contra l'Athletic (4-0), el Barça ha jugat d'inici amb Joan García (Sallent), Alejandro Balde (Barcelona), Pau Cubarsí (Estanyol), Lamine Yamal (Mataró), Gerard Martín (Esplugues de Llobregat), Dani Olmo (Terrassa) i Eric García (Martorell). Dos d'ells són de les nostres comarques.

A més, durant el partit s'han incorporat Marc Casadó (Sant Pere de Vilamajor) i Marc Bernal (Berga), amb la qual cosa el total de catalans utilitzats ha estat de nou. Si s'hi afegeixen els que parlen habitualment en català, hi hauria el valencià Ferran Torres i l'andalús Fermín López. La resta dels que han jugat són Robert Lewandowski, Jules Koundé, Araujo, Dro i Raphinha.

En el partit del 1970, una temporada en què el Barça no va guanyar la lliga per diferència de gols, els vuit catalans de l'onze inicial van ser Salvador Sadurní (L'Arboç), Quimet Rifé i Carles Rexach (Barcelona), Toni Torres (Balaguer), Eladio Silvestre (Sabadell), Martí Filosia (Palafrugell), Ramon Alfonseda (Granollers) i un representant de les nostres comarques, el bagenc Lluís Pujol (Castellbell i el Vilar). Aquell dia, el tècnic, Vic Buckingham, no va fer canvis.

Els únics tres jugadors no catalans van ser el gadità Francisco Gallego, l'asturià Marcial Pina i el cantàbric Juan Carlos. Els gols els van fer Alfonseda i Martí Filosia.

