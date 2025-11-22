Futbol/Tercera RFEF
El CE Manresa fa diumenge jornada de portes obertes contra el Peralada en la celebració dels 120 anys
L'equip de Sergi Trullàs intentarà traslladar a casa els bons resultats a domicili en un duel en què ja es podrà col·laborar amb la Marató
Regió7
El CE Manresa buscarà aquest diumenge (12 hores) tres punts contra el Peralada que el consolidi en zona de play-off i, fins i tot, que li permetin millorar alguna posició. I tot, en una matinal en què tothom qui vulgui tindrà entrada lliure al Nou Estadi del Congost i podrà començar a col·laborar amb la Marató de TV3, que aquest any recull fons per tractar el càncer.
La gratuïtat de l'entrada ja va ser explicada en l'acte de presentació dels 120 anys del club, que es va fer setmanes enrere. En aquestes celebracions també s'inclou un sorteig amb elements de futbolistes que han passat pel club al llarg de la seva història. I la matinal, i la presumible bona presència d'aficionats, també serà aprofitada per començar a fer els donatius per "Manresa per la Marató", que ja està duent a terme actes de tot tipus.
Des del punt de vista esportiu, el CE Manresa només ha guanyat un dels cinc partits que ha disputat a casa, una estadística que contrasta amb les cinc victòries en sis partits lluny de la capital bagenca. El Peralada, per la seva banda, sol tenir el mateix problema, ja que fora és més efectiu que al seu camp. Ha guanyat en els desplaçaments tres dels cinc partits disputats i només n'ha perdut un, malgrat que ara encadena tres duels sense guanyar.
