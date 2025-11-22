Joan García és un mur (i molt més)
Sòlid retorn del porter de Sallent per ajudar el FC Barcelona a aconseguir, deu partits després, una porteria a zero
Jordi Carné
Hansi Flick tenia tantes ganes que Joan García tornés avui a la porteria del FC Barcelona que no pot amagar la seva titularitat contra l’Athletic Club a la roda de premsa prèvia al partit de la tornada al Spotify Camp Nou. “Tu què en penses? Que sí? Evidentment tens raó, serà titular”, respon a Xavi Lemus, periodista de TV3. L’entrenador alemany, amb la seva sinceritat característica, dona així una de les notícies més esperades de les últimes setmanes.
I és que Wojciech Szczesny, amb les seves virtuts i defectes, compleix en l’absència de Joan García, però el de Sallent és una altra història. Un altre nivell. L’arquera català només necessita uns minuts per marcar territori i recordar que, l’estiu passat, el Barça va fitxar un futbolista diferencial sota els pals, molt més enllà de les aturades. Al minut 2, l’Athletic Club busca Nico Williams amb una passada en profunditat i ell frustra l’acció de perill amb una sortida ràpida.
És la primera mostra de qualitat d’un repertori que inclou també un joc de peus molt precís en la sortida de pilota blaugrana, atenció i màxima rapidesa en les sortides i fiabilitat en els dos únics xuts rivals entre els tres pals: un remat centrat d’Unai Gómez abans del descans i una rematada de cap de Vivian amb el partit ja encarrilat a la segona meitat. En perfectes condicions físiques després de superar la lesió al menisc intern del genoll esquerre que l’ha tingut dos mesos fora dels terrenys de joc, transmet seguretat en tot moment.
Cerradura baixada
Joan Garía es va lesionar en l’última jugada de la victòria del Barça al camp del Real Oviedo (1-3), disputada el 25 de setembre, i a partir d’aquell encontre l’equip blaugrana ha encadenat una mala ratxa de deu partits consecutius encaixant com a mínim un gol... que no s'ha trencat fins avui, quan el porter català ha tornat a escena davant l’Athletic Club. No té gaire feina, el de Sallent, en cap cas, però tampoc és casualitat. Especialment bona és la intervenció per frustrar la rematada de cap de Vivian.
Un retorn espectacular per al Barça abans d’un tram final d’any molt exigent, amb la visita dimarts vinent al Chelsea a Stamford Bridge i el partit contra l’Atlético de Madrid del 2 de desembre com a plats principals. Seria injust culpar Szczesny de la gran quantitat de gols encaixats les últimes setmanes. Però també ho seria no reconèixer que Joan Garcia és un d’aquells porters que no només compleixen, sinó que també fan miracles. Ben tornat.
