Waterpolo/Segona Divisió
L’Adbisio ETL Global CN Manresa obté a Portugalete el seu primer èxit a domicili (9-15)
Un parcial de 0-4 en el tercer període resulta clau per explicar l'escapada bagenca al final
L’Adbisio ETL Global CN Manresa ha sumat la primera victòria a fora de casa de la lliga, segona en total, en derrotar un rival directe, un DN Portugalete que també és nou a la categoria. La clau del duel ha estat en el tram central del tercer quart, quan un parcial de 0-4 ha convertit un ajustat 7-8 en un 7-12 que ja ha fet mirar el final del partit amb més tranquil·litat el conjunt de David Torilo.
Abans, la iniciativa havia estat sempre manresana, amb un 1-3 inicial i un 3-6 posterior que els bascos sempre anaven segellant. Després de dos gols locals, que deixaven el partit en una anotació, els encerts d’Holgado i d’Urgelés, dos per braç, han permès e arribar al final del quart amb una renda que el CNManresa fins i tot ha ampliat al final. El proper partit serà dissabte que ve, a partir de les dotze del migdia, contra el Waterpolo Navarra.
DN PORTUGALETE: Mendiondo, Jon García, López, Barcina, De la Hoz 1, Plaza 2, Alonso 3, Pocero, Fernández 1, Martín, Sanado 1, Adrián García i Bilbao 1
ADBISIO ETL GLOBAL CN MANRESA: Albacete, Biel Fernández 1, Puerta 1, Urgelés 5, Serra 1, Holgado 3, Mayol, Jordi Martínez, Torres, Ivan Martínez 4, Estany, Rey, Ferran Garcia i Del Blanco
ÀRBITRES: Román i Llovera
PARCIALS: 3-3, 2-4, 2-5, 2-3
