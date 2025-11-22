Futbol
Polònia, el Bages i el Baix Llobregat, elements comuns entre la inauguració del Camp Nou i la tornada del Barça a casa
El partit inaugural del 1957 va ser contra un combinat anomenat Selecció de Varsòvia, ciutat on va néixer Robert Lewandowski, el primer golejador del retorn
En el primer duel, amistós, hi havia un bagenc a l'alineació titular, el vallenc Estanislau Basora, i en l'estadi remodelat, el sallentí Joan García
En l'equip d'aquest dissabte també ha entrat el martorellenc Eric Garcia, del Baix Llobregat, com ho era Sígfrid Gràcia, inclòs a la formació titular de fa 68 anys i originari de Gavà
La tornada del FC Barcelona al Camp Nou ha comportat dos fets anecdòtics i coincidents relacionats amb Polònia i amb la comarca del Bages. En el primer cas, ve donat per l'anotació de Robert Lewandowski i, en el segon, per l'alineació del conjunt blaugrana.
Així, el 24 de setembre del 1957 el Barça es va enfrontar, en un duel amistós, a un conjunt anomenat Selecció de Varsòvia, al qual va vèncer per 4-2. Era un combinat de la ciutat on va néixer el golejador actual Robert Lewandowski, que és qui aquest dissabte ha marcat el primer gol de la tornada. Els polonesos, en castellà "polacos", i el Barça, per tant, units per 68 anys de diferència. En aquella ocasió, el primer golejador va ser el paraguaià Eulogio Martínez, a passada de Justo Tejada. Curiosament, els dos gols s'han marcat a la mateixa porteria, la del gol sud. Aquell dia també van anotar jugadors polonesos. El primer gol forà el va fer Lucjan Brychczy, jugador de Legia de Varsòvia, club en el qual Lewandowski va estar durant un curs la temporada 2005-06, fa justament vint anys.
Els dos partits també uneixen la comarca del Bages. En totes dues alineacions titulars hi ha hagut jugadors d'aquesta comarca. El 1957 l'extrem dret titular va ser Estanislau Basora, mític exterior de Valls de Torroella, aleshores la Colònia Valls, que es trobava ja en el moment crepúscular de la seva carrera, ja que es retiraria l'estiu següent. En aquest 2025, el lloc ha estat per a un altre jugador originari d'una vila amb passat tèxtil, el porter Joan García, de Sallent. A diferència de Basora, ell es troba a l'inici de la seva carrera al club.
En el partit d'aquest 2025 també hi és un altre jugador de les nostres comarques, el martorellenc Eric García, del Baix Nord. No és de la nostra zona d'influència, però en l'alineació del 1957 també hi havia un jugador del Baix Llobregat, el centrecampista Sígfrid Gràcia, originari de Gavà.
