Futbol sala /Copa del Món femenina
La selecció estatal de Clàudia Pons debuta al Mundial amb un treballat triomf contra Tailàndia (5-2)
L'equip asiàtic iguala dos cops el partit, però les espanyoles imposen la seva qualitat com a triples campiones europees en l'estrena a Filipines
La selecció espanyola femenina de futbol sala, preparada per la baganesa Clàudia Pons, ha debutat al Mundial de Filipines amb una treballada victòria per 5-2 contra Tailàndia, en un duel en què ha hagut de batallar molt per sumar els tres primers punts. Les asiàtiques, molt consistents en la pressió, han arribat a igualar dos cops el resultat, però no han pogut aguantar el ritme.
Des de l'inici li ha costat sortir de darrere a Espanya, que s'ha avançat amb un golàs de Vane Sotelo. Una pèrdua ha suposat el gol del Bubpha i s'ha repetit la jugada. Gran gol d'Irene Córdoba i empat de Togdee en una altra pressió. Ha hagut de ser la seva bessona Laura la que ha fet dos gols abans del descans que han donat tranquil·litat abans de la sentència.
ESPANYA: Elena, Laura Córdoba, Antía Pérez, Irene Samper, Irene Córdoba -cinc inicial- Noelia, Dany, María Sanz, Ale de Paz, Laura Sánchez, Vane Soteo, Martita i Cristina (ps)
TAILÀNDIA: Suksen, Artkla, Bubpha, Saetoen, Peanpailun -cinc inicial- Tappakun, Kingthong, Meekham, Tongdee, Chimpabut, Tranga, Nakmai, Huajaipetch, Sorahong (ps)
ÀRBITRES: Valverde i Araya (CRC)
GOLS: 1-0 Vane Sotelo min 7, 1-1 Bubpha min 9, 2-1 Irene Córdoba min 11, 2-2 Tongdee min 14, 3-2 Laura Córdoba min 16, 4-2 Laura Córdoba min 28, 5-2 María Sanz min 32
