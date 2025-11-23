Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Bàsquet/Lliga Femenina

El Cadí la Seu surt del descens amb una victòria agònica contra el cuer, l'Spar Gran Canària (73-71)

Un triple a falta de poc més d'un segon de Mya Hollingshed dona el segon triomf de l'any i deixa per darrere les illenques i l'Estudiantes

Hollingshed observa des de la zona mentre Regina Aguilar bota

Hollingshed observa des de la zona mentre Regina Aguilar bota / Agustí Peña

Jordi Agut

Manresa

Un triple de l'última incorporació del club, l'estatunidenca Mya Hollingshed, a falta de poc més d'un segon per al final del partit ha donat una victòria d'infart al Cadí la Seu (73-71), un resultat que val per molt. La victòria deixa a dos duels de marge el rival d'aquest diumenge, l'Spar Gran Canària, en la tornada a la competició després dels compromisos internacionals. Així, les urgellenques sumen el segon triomf, per cinc derrotes, mentre les illenques encara s'han d'estrenar i l'Estudiantes és penúltim, amb l'única victòria assolida contra les jugadores d'Isaac Fernández, que surten del descens.

Tot després d'un duel molt complicat en què el Gran Canària, que viatjava amb només set jugadores, ha dut la iniciativa en moltes fases. El Cadí ha tingut la virtut de no despenjar-se, malgrat que ha tingut veritables problemes per aturar una Richardson autora de 22 punts.

A l'altra banda, la tornada de Gervasini, després de la seva lesió, s'ha notat positivament i entre les dues americanes, Gonzales i Hollingshed, mantenien l'equip amb vida, tot i l'excés de faltes comeses que donava tirs lliures a l'adversari. Amb tres d'aquests, el Gran Canària s'ha posat per davant (70-71) abans de l'acció del triple de Hollingshed quan s'acabava la possessió. El tir final de Richardson ja només ha tocat el tauler.

CADÍ LA SEU: Gervasini 12, Gonzales 17, Palma, Hollingshed 18, Niare 10 -cinc inicial- Raventós 4, Mata 5, Werth, Aguilar 7, Morales i Rodríguez

SPAR GRAN CANÀRIA: Merceron 18, Estebas 4, Virjoghe 7, Contell 14, Richardson 22 -cinc inicial- Kamara i George 6

ÀRBITRES: López, Arresa i Garcia

PARCIALS: 18-16, 34-37, 54-51, 73-71

TEMES

