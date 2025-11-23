Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Els jugadors de la Catalunya central després de tornar al Camp Nou: "Com a casa, enlloc"

Joan García, Marc Bernal i Eric Garcia van jugar en el primer partit del Barça en el retorn a l'estadi renovat

Marc Bernal, Joan García i Eric Garcia al partit disputat ahir a l'Spotify Camp Nou

Marc Bernal, Joan García i Eric Garcia al partit disputat ahir a l'Spotify Camp Nou / Instagram

Regió7

Manresa

Després de més de 900 dies d’absència, el FC Barcelona va tornar ahir al renovat Spotify Camp Nou en un ambient de festa i emoció davant de 45.157 espectadors. L’equip va imposar-se amb claredat: 4-0 contra l’Athletic Club, gràcies als gols de Robert Lewandowski, un doblet de Ferran Torres i un altre de Fermín López.

Aquest moment històric va ser especialment emotiu per a tres jugadors de la Catalunya central —Eric Garcia, Joan García i Marc Bernal— que no van deixar passar l’ocasió per expressar la seva alegria a les xarxes socials després d'haver jugat el primer partit al nou estadi.

Eric Garcia va resumir el sentiment general amb un missatge breu però carregat de simbolisme a Instagram. En un carrussel de fotografies del partit, el central va escriure que “Com a casa, enlloc!”.

El porter de Sallent Joan García també va voler compartir la seva satisfacció. “Tornem a casa i amb una gran victòria! Molt content de tornar a defensar la porteria”, compartia a les xarxes.

El berguedà Marc Bernal, que va substituir Eric Garcia al minut 74, va qualificar el partit de “victòria especial en la tornada al Spotify Camp Nou”, destacant l’emotivitat d’una nit que molts jugadors havien somiat.

RRSS WhatsAppCopiar URL
