Futbol | Tercera Federació
Ocasió desaprofitada pel CE Manresa
Els manresans sumen un altre empat al Congost per 0 a 0 contra el Peralada, un dels rivals directes per a la promoció d’ascens
El CE Manresa ha desaprofitat una jornada propicia per acostar-se al lideratge contra el CF Peralada i continua sense fer-se valdre al Nou Congost. Els manresans han empatat 0 a 0, han jugat una bona segona part però no han estat capaços de transformar cap de les nombroses ocasions que han creat.
Era un partit vital per al CE Manresa per motius diferents. Per afermar-se a les posicion de dalt de la classificació en un diumenge en què el líder Badalona ha empatat al camp del Tona, per allunyar-ne un dels rivals directes i, sobretot, per fer-se fort al Congost, no deixar-ne escapar més punts i fer bona a casa una trajectòria excel·lent com a visitant, en què ha vençut en cinc dels sis desplaçaments.
El CF Peralada no era un rival fàcil, certament. Els empordanesos arribaven vuitens, amb 16 punts, a 4 del Manresa, i amb un comportament semblant al del Centre d’Esports perquè també ha sumat més punts a fora que a casa (11 i 5). El CE Manresa es manté cinquè, amb 21 punts, a 4 del líder.
L’entrada per aquest partit ha estat gratuïta, en una de les iniciatives emmarcades en els actes de celebració del 120è aniversari, i amb una taula per recaptar fons per a la Marató de TV3.
No ha començat bé el partit per als manresans, que als cinc minuts han hagut de fer entrar Montoya per Aleix Díaz, lesionat, peça clau en l’esquema de Sergi Trullàs. I no ha tingut sort abans del quart d’hora en una ocasió en què el Congost, amb una bona entrada, d’uns quatre-cents espectadors, ha cantat dues vegades gol sense que la pilota hagi acabat dins, ni en la falta de Moha Ezzarfani que ha topat amb el travesser, ni en la rematada següent de Toni Badia que Fàbrega ha refusat des de terra en una reacció més de porter de waterpolo que de futbol.
També n’ha tingut una el Peralada, en un embolic a la sortida d’un córner que Pulido no ha sabut agafar, ni cap davanter ficar-la dins, i que Matheus ha acabat tornant a córner.
Però, la normalitat no era el futbol, sinó les interrupcions constants, amb cinc targetes grogues abans d’acabar la primera meitat. També el Peralada ha hagut de canviar el central Baró per Gallardo a la mitja hora per lesió. No estranyava que cap dels dos equips aconseguís imposar un mínim de ritme ni dominar el joc. Les anades i vingudes no trencaven el silenci gèlid de la grada en un migdia desavinent pel fred i el vent.
La segona part ha començat amb un sol ensopit. Era urgent un gol o enllaçar unes quantes accions, si més no, que donessin continuïtat, engresquessin el futbol i escalfessin l’ambient. N’hi ha hagut un parell del Manresa, una molt clara de De Pedro que no ha sabut resoldre quan s’ha quedat sol davant de Fàbrega. I un xut creuat de Biel Carreras que Pulido ha aturat amb seguretat.
Qui més hi ha fet ha estat el linier que al minut 75, en els millors moments del Manresa, ha assenyalat un fora de joc molt dubtós quan Curu anava a culminar un contracop iniciat per Ayoub.
S’ha animat la grada i han començat a succeir-se les ocasions. Fàbrega ha enviat amb la punta dels dits a córner un xut enroscat de Moha, Ayoub no ha gosat xutar en un contracop amb avantatge i un defensa ha tret amb el cap una rematada des de fora de l’àrea de Matovu.
