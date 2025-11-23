El Gimnàstic no pot sumar al camp de l'Espanyol (3-1)
Els bagencs cauen a la Ciutat Esportiva Dani Jarque en un duel marcat per les imprecisions
Derrota del Gimnàstic de Manresa juvenil al camp de l'Espanyol (3-1) en un partit on els manresans no es van arribar a sentir còmodes del tot fins als minuts finals, quan el partit ja estava sentenciat. Els pericos, un dels equips més en forma de la categoria, va dominar la majoria de l'enfrontament i va aprofitar les imprecisions dels visitants. Els manresans entren en la zona de descens i la setmana que ve tindran una oportunitat d'or davant el Sant Cugat, penúltim, de sortir-ne de nou.
Els blanc-i-blaus van portar el ritme del partit des de bon inici, però els bagencs van lluitar de tu a tu durant els primers minuts, intentant controlar la pilota davant un equip més físic i acostumat a la gespa natural. Al minut 22, els locals recuperaven una pilota i, després d'una triangulació, Víctor Mullerat feia la passada a l'àrea que era rematada per Denis Cruz, que anotava el primer gol de l'enfrontament. Els manresans tenien dificultats per superar la pressió dels barcelonins i cometien imprecisions que provocaven pèrdues de pilota. En una d'aquestes pèrdues, pocs minuts després, els pericos enviaven la pilota al travesser. La primera ocasió manresana va ser a cinc minuts pel final, quan una rematada de Nico Betancourt a la sortida d'una falta lateral la va aturar Rodríguez. Tres minuts després, en una altra recuperació local, Elliot Fernandez caçava una pilota a l'espai, superava Jan Lagunas i feia el segon gol.
La segona meitat va tenir una tònica similar, amb un Gimnàstic incòmode i un Espanyol aprofitant els seus errors per atacar amb força. Als deu minuts de la represa, de nou Fernandez feia el tercer aprofitant una passada filtrada i encarrilava el partit. A partir d'aquest moment, els manresans van donar una passa endavant i van començar a tenir més pilota i alguna ocasió. No va ser fins al descompte que, en una molt bona acció individual d'Ansu Sannoh, van aconseguir fer el gol de la victòria.
RCD ESPANYOL: Rodríguez, Cases, Coulombe (Moreno 60’), Colocho, Cruz, Soriano (Kotovshchikov 60’), Tost (Viveros 78’), Gonzalez, Mullerat (Rivas 72’), Fernandez (Ecribao 72’) i Farell.
GIMNÀSTIC DE MANRESA: Lagunas, Olivencia, Martínez, Monsó, Urcan (Barrabés 74’), Ibars (Arnau 67’), Guerra (Sannoh 61’), Deluchi, Dominguez, Hablili (Galobardes 61’) i Betancourt (Masdevall 67’).
ÀRBITRE: Víctor Moreno, auxiliat per Albert Gracia i Marcos Requena.
GOLS: 1-0 Cruz min 23, 2-0 Fernandez min 43, 3-0 Fernandez min 55, 3-1 Sannoh min 90.
