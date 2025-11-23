Bàsquet/Copa Catalunya Femenina
L’ASFE surt del sot amb una convincent victòria contra el Jet Terrassa (63-47)
Un magnífic parcial de 13-0 en l’últim període decanta la balança a favor de les bagenques, que recuperen l’energia perduda arran de les derrotes
El Petropintó ASFE va sumar una crucial victòria, la tercera, en la seva lluita per eludir les últimes places de Copa Catalunya i que aboquen al descens de categoria. Les jugadores de Sergi Hormigo van firmar una meritòria actuació davant l’Odontomed Terrassa (63-47) que els hi va reportar el triomf i un canvi de cara respecte als últims partits.
Malgrat el resultat final, l’inici no va ser el millor per als seus interessos. El ritme de joc era bo, però el desencert generava frustració i precipitació. Per aquesta circumstància, les vallesanes se situaven per davant en els primers compassos. No va ser fins al segon període que les bagenques es van començar a recuperar. En aquest tram, l’encert va ser considerable i van aconseguir anivellar el marcador al descans.
A la represa, la tendència de domini de l’ASFE es va mantenir, tot i que no es va traduir en grans xifres a l’electrònic. L’últim període va ser força igualat en els primers minuts, però del 50-47 al minut 36 es va passar al 63-47. Laura Colldeforn va firmar una excel·lent actuació amb una aportació ofensiva de vint punts.
Aquest pròxim dissabte intentaran repetir triomf a la pista del Reus, el líder invicte de la lliga.
