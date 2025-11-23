Bàsquet/Tercera FEB grup C-A
L’Igualada obté un triomf d’ofici contra el Barbastre (81-77)
Els de Víctor Belenguer frenen a la segona meitat uns adversaris en mala dinàmica que al descans anaven a una projecció de cent punts
El Monbus -CB Igualada va suar de valent per sumar la sisena victòria de la temporada al grup C-A de Tercera FEB. El conjunt anoienc es va haver d’esmerçar en defensa a la segona meitat per frenar un inspirat Letra Corporea Barbastre i obtenir un triomf de molt ofici (81-77).
Malgrat el bagatge contraposat d’ambdós conjunts, la formació aragonesa va trepitjar el parquet del pavelló de Les Comes amb la intenció de tallar la mala dinàmica de tres derrotes consecutives i agafar aire a la part baixa de la taula. Així doncs, en els dos primers períodes, els visitants van firmar una xifres d’anotació que si les haguessin mantingut haurien arribat als cent punts.
Però els de Víctor Belenguer ho van impedir. Els seus bioritmes van ser baixos en el primer acte, amb poc encert a cistella i incapaços de frenar els seus focus anotadors al darrere. La diferència que havien d’eixugar superava el doble dígit.
A la represa, l’Igualada va incrementar la pressió defensiva i l’efectivitat en atac, fet que deixava la renda en només dos punts al final del tercer quart. En l’últim tram, van capgirar el marcador, amb una gran actuació de Carles Fons i Eduard Tejero.
