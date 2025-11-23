L'Igualada supera còmodament el Parc (4-1)
Els anoiencs dominen tot l'enfrontament i sumen tres punts importants per seguir a la part alta
L'Igualada es va passejar i va aconseguir els tres punts davant el Parc (4-1) en un partit on els anoiencs van superar en tots els aspectes als barcelonins i van tenir ocasions clares per aconseguir un resultat encara més gruixut. Amb aquest marcador, els igualadins pugen a la cinquena posició, i es queden a un punt del tercer, l'Alpicat.
Els visitants es van plantar a Les Comes amb una proposta arriscada, apujant les línies i fent una pressió alta. Però els anoiencs, que van entrar bé en el partit, van aprofitar per fer córrer els seus davanters. Al minut 3, Franc Samaniego controlava una passada llarga a l'espai i definia davant Agujari per fer el primer gol del partit. Amb el marcador a favor, els locals van estabilitzar el partit, tenint la possessió i múltiples ocasions de gol. Abans de la mitja hora de partit, Samaniego robava una pilota en la zona de construcció del conjunt del Fort Pienc i la servia a Sergio Sandoval perquè anotés el segon. Els barcelonins van anar a remolc i només van aconseguir generar una ocasió de perill a les acaballes de la primera meitat.
A la segona part, guió calcat a la primera, amb moltes ocasions dels igualadins i domini absolut. A l'hora de joc, un defensa visitant cometia un clar penal sobre Julen Álvarez, i ell mateix s'encarregava de transformar-lo i fer el tercer. Vint minuts després, Miguel Fernández transformava, amb un potent xut de falta, el quart gol, i deixava sentenciat l'enfrontament. Al descompte, els barcelonins van fer el gol de l'honor mitjançant Albert Rivera, que es va anticipar en un rebuig i va empènyer la pilota a la xarxa.
CF IGUALADA: Rojas, De Araujo, A. Cuadras (G. Cuadras 67’), Samaniego (Fernandez 67’), Sandoval, Santana (Álvarez 22’), Lobato, Barrios (Oné 72’), Baldeh (Borrell 72’), Carbó (Martínez 72’) i Monje (Olmo 46’).
UD PARC: Agujari, Piquer, Campos (Ortega 67’), Sabaté (Adrià 67’), Zeiss, Nil, Ibañez (Coloma 46), Murillo (Capel 62’), Guijo (Dzhavatkhanov 67’), Rivera i Domènech.
ÀRBITRE: Alejandro Martínez, auxiliat per Carla Garcia i Pau Martín.
GOLS: 1-0 Samaniego min 3, 2-0 Sandoval min 24, 3-0 Álvarez min 61, 4-0 Fernandez min 79, 4-1 Rivera min 89.
