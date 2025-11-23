Rugbi
El manresà Oriol Marsinyac fa història en guanyar el títol europeu sub-18 de rugbi amb l'equip estatal (11-16)
El jugador de l'Stade Toulousain té un paper important en la formació que aconsegueix per primer cop el campionat per a la formació espanyola
El jugador manresà de l'Stade Toulousain Oriol Marsinyac celebra el títol de campió d'Europa sub-18 de rugbi. Ho fa després del triomf d'Espanya en la final del torneig en derrotar la sempiterna campiona, una Geòrgia que fa només un any semblava lluny de l'abast de l'equip estatal i que en aquesta ocasió va caure per 11-16.
Com durant tota la competició, des de la seva posició de segon centre de l'equip, Marsinyac va jugar un rol important en la final disputada al Marketa Stadium de Praga, en què l'obertura espanyol Guzmán Vinuesa va obrir el temptejador amb un cop de càstig.
Els georgians, campions els sis últims anys, van capgirar el resultat amb un assaig de Tsiklauri. Va ser als deu minuts de la represa quan una combinació entre Enciso, Marsinyac i Vinuesa va acabar amb una marca del primer i transformació posterior del tercer (5-10).
Els georgians van respondre amb més cops de càstig, però Espanya també va estar encertada en els xuts i l'11-16 final, amb un robatori en el camp rival, va desfermar l'eufòria.
Espanya havia arribat a la final del torneig després de dues exhibicions i sense encaixar cap punt. Contra Bèlgica, en els quarts de final, victòria per 64-0 amb Marsinyac de titular i amb dos assajos aconseguits, el primer del partit i el que representava el 36-0.
En les semifinals, contra els Països Baixos, un altre partit sense problemes amb victòria per 52-0. El manresà va tornar a obrir el marcador i va assolir la marca que significava el momentani 19-0. Acaba el torneig, per tant, amb quatre anotacions en tres partits.
Els georgians, per la seva banda, havien arribat a la final amb més dificultats a les semifinals, en què van haver de derrotar l'amfitriona, Txèquia, per 26-7. En els quarts s'havien desfet de Polònia per un clar 64-7.
El bagenc forma part d'una generació que promet fer saltar el rugbi estatal a un altre nivell. Aquest esport passa per un bon moment a Espanya, amb la classificació dels equips masculí i femení per als respectius mundials absoluts, que en el segon cas es va disputar fa unes setmanes. En el darrer any, el manresà, de 18 anys. va ser subcampió contra Geòrgia l'any passat en el torneig i també va disputar el Mundial sub-20 a Itàlia, a part de disputar el Sis Nacions de la categoria i d'evolucionar amb el seu actual equip a França.
