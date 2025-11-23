Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Bàsquet/Super Copa Femenina

Un nou final cruel deixa l’Igualada sense premi, a la pista de l’AB Premià (58-56)

Un tir errat en els últims instants d'Aine Roqué, que surt de dins després de passejar-se pel cèrcol quan perdien d'un punt, condemna la formació de Joan Albert Cuadrat

Naia Puente llança a cistella en el partit que l'Igualada va disputar contra el Castelldefels

Naia Puente llança a cistella en el partit que l'Igualada va disputar contra el Castelldefels / Oscar Bayona

Pol Vilà

Pol Vilà

Manresa

L’esforç i la feina ben feta no sempre comporta un premi o recompensa, i sinó que li diguin al CB Igualada. L’equip dirigit per Joan Albert Cuadrat va patir per segona jornada consecutiva una ajustada i cruel derrota per petits matisos que no es van alinear als seus interessos. En aquest cas, un tir d’Aina Roqué que es va passejar pel cèrcol, però que va decidir no entrar quan perdien d’un punt en els últims segons.

Una ensopegada que va fer mal, sobretot perquè el conjunt anoienc es va quedar a les portes de vèncer un dels conjunts més forts de Super Copa, el Wecolors AB Premià 58-56), que acredita un balanç de nou victòries i una derrota.

La igualtat va presidir la confrontació durant pràcticament els quaranta minuts de joc. Cap dels dos equips aconseguia rendes àmplies, fet que propiciava que els aficionats gaudissin d’un intercanvi de cops que feia evident que el partit es decidiria al final. En el tercer període, però, les locals van obtenir una lleugera renda de sis punts que no volien deixar escapar. Malgrat aquesta intenció, les foranes van fer un exercici de concentració i perseverança per mantenir-se vives fins al final i donar la sorpresa. Tanmateix, no es van donar les circumstàncies per sumar el sisè triomf del curs.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Andreu Buenafuente abandona TVE de manera inesperada per prescripció mèdica: «He de parar una mica»
  2. Mor el conductor d’una furgoneta en sortir-se de la carretera a Avinyó
  3. Dona bona olor i neteja al 100%: màgia per a la teva rentadora
  4. Accident múltiple a la C-55: quatre cotxes implicats en un xoc a Manresa
  5. Santa Maria de Miralles és el municipi que genera una major facturació per càpita a la província, amb més de 8 milions per habitant
  6. La professora manresana Montserrat Alsina posa deures de matemàtiques als diputats
  7. Les fires i festes que no et pots perdre aquest cap de setmana
  8. Nova crisi a ERC: dimiteix més de la meitat de la direcció a Barcelona per discrepàncies amb la seva presidenta

Juan José, mecànic: "Si deixes el cotxe en reserva, estàs escurçant la vida del teu sistema d'injecció"

Juan José, mecànic: "Si deixes el cotxe en reserva, estàs escurçant la vida del teu sistema d'injecció"

La Fira de Nadal de Viladordis consolida l’èxit: 800 visitants i més de 600 euros per la lluita contra el càncer

La Fira de Nadal de Viladordis consolida l’èxit: 800 visitants i més de 600 euros per la lluita contra el càncer

La segona Fira de Nadal de Viladordis, en imatges

La segona Fira de Nadal de Viladordis, en imatges

El Puig-reig supera el Vilanova del Camí i s'apropa al lideratge (2-0)

El Puig-reig supera el Vilanova del Camí i s'apropa al lideratge (2-0)

La Catalunya central tindrà 3 dels 10 títols nacionals del pubillatge aquest 2025

La Catalunya central tindrà 3 dels 10 títols nacionals del pubillatge aquest 2025

Els periodistes Txell Feixes i David Bassa parlen a Puig-reig del seu treball diari i la presència de la IA

Els periodistes Txell Feixes i David Bassa parlen a Puig-reig del seu treball diari i la presència de la IA

Junts i ERC van al xoc contra Aliança: "O els confrontem i els assenyalem les vergonyes o patirem"

Junts i ERC van al xoc contra Aliança: "O els confrontem i els assenyalem les vergonyes o patirem"

Un nou final cruel deixa l’Igualada sense premi, a la pista de l’AB Premià (58-56)

Un nou final cruel deixa l’Igualada sense premi, a la pista de l’AB Premià (58-56)
Tracking Pixel Contents