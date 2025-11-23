Bàsquet/Super Copa Femenina
Un nou final cruel deixa l’Igualada sense premi, a la pista de l’AB Premià (58-56)
Un tir errat en els últims instants d'Aine Roqué, que surt de dins després de passejar-se pel cèrcol quan perdien d'un punt, condemna la formació de Joan Albert Cuadrat
L’esforç i la feina ben feta no sempre comporta un premi o recompensa, i sinó que li diguin al CB Igualada. L’equip dirigit per Joan Albert Cuadrat va patir per segona jornada consecutiva una ajustada i cruel derrota per petits matisos que no es van alinear als seus interessos. En aquest cas, un tir d’Aina Roqué que es va passejar pel cèrcol, però que va decidir no entrar quan perdien d’un punt en els últims segons.
Una ensopegada que va fer mal, sobretot perquè el conjunt anoienc es va quedar a les portes de vèncer un dels conjunts més forts de Super Copa, el Wecolors AB Premià 58-56), que acredita un balanç de nou victòries i una derrota.
La igualtat va presidir la confrontació durant pràcticament els quaranta minuts de joc. Cap dels dos equips aconseguia rendes àmplies, fet que propiciava que els aficionats gaudissin d’un intercanvi de cops que feia evident que el partit es decidiria al final. En el tercer període, però, les locals van obtenir una lleugera renda de sis punts que no volien deixar escapar. Malgrat aquesta intenció, les foranes van fer un exercici de concentració i perseverança per mantenir-se vives fins al final i donar la sorpresa. Tanmateix, no es van donar les circumstàncies per sumar el sisè triomf del curs.
