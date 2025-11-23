El Puig-reig supera el Vilanova del Camí i s'apropa al lideratge (2-0)
Els del Berguedà en tenen prou en dos gols en els primers minuts per emportar-se un partit travat
El Puig-reig en va tenir prou amb els deu primers minuts de partit per decidir en favor seu el duel davant el Vilanova del Camí (2-0). Els del Berguedà van anotar aviat i van poder controlar l'enfrontament per endur-se tres punts que els impulsen a la segona posició, només superats pel Fundació Terrassa. Els vilanovins són cuers, a quatre punts de la salvació.
El partit va començar amb dos gols pràcticament seguits. Als sis minuts de partit, Isidre Marsiñach acabava una jugada combinada amb una assistència cap a Martí Soler, que superava Luis Orozco i obria la llauna. Només quatre minuts després, amb una altra jugada trenada, era Joel Fernández el que servia la pilota filtrada a Marsiñach perquè ara fos ell, amb un xut de vaselina, qui anotés el segon. A partir d'aquell moment, el partit es va anar adormint i cap dels dos equips va gaudir de grans ocasions de perill.
La segona meitat va ser similar, amb cap dels dos equips imposant-se i creant ocasions. Els vilanovins van poder retallar distàncies en una ocasió que es va estavellar al pal. Malgrat ser un partit net, el col·legiat va repartir vuit amonestacions pels puig-regencs i nou pels visitants, incloent-hi una expulsió a l'anoienc Óscar Simón a quinze minuts pel final i una al local Roger Claret cinc minuts després.
CE PUIG-REIG: Guiteras, Prat (P. Soler 76’), Domínguez (Lorenzo 54’), Balmes, Guettaf (Pons 54’), Fernandez (Santasusagna 24’), Claret, Divins, M. Soler, Rovira i Marsiñach (Fernandez 54’).
CF VILANOVA DEL CAMÍ: Orozco, Prieto, D. Rodríguez, Baraldés, M.Rodríguez (García 46’), Trenado (Segovia 67’), Zamora (Novoa 84’), Ortiz (Vidal 74’), Bisbal, Ó. Simón, A. Simón.
ÀRBITRE: Daniel Vega, auxiliat per Pablo Rovira i Gerard Mayor.
GOLS: 1-0 M. Soler min 6, 2-0 Marsiñach min 10.
