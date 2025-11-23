Automobilisme
Ral·li 2000 Viratges: Satisfacció amb els canvis a l'espera de saber si s'entra al calendari del Campionat d'Espanya
L'organització del Biela Club Manresa queda contenta de la tornada a la competició en dos dies, que segurament es mantindrà
En poques setmanes s'ha de conèixer l'avaluació per formar part de l'estatal, la qual cosa podria suposar un canvi de dates
S'espera parlar amb l'Ajuntament aviat per arribar a un acord i mantenir la cursa a la capital del Bages
La 64a edició del Ral·li 2000 Viratges, que es va disputar entre divendres i dissabte i que va acabar amb la victòria de Marià Parés, havia de passar unes quantes proves. Des del punt de vista intern, la cursa del Biela Club Manresa canviava el format de les últimes edicions i tornava a un que ja s'havia utilitzat dècades enrere, amb trams durant dos dies i no un de sol. De cara a l'exterior, calia tenir-ho tot apamat perquè aspirava, i encara ho fa, a convertir-se en prova del Campionat d'Espanya del 2026, coincidint amb la seva 65a edició. I amb vista al futur, ser prou atractiu per negociar amb l'Ajuntament de Manresa una col·laboració que eviti la sortida de la prova de la ciutat.
Tot i que no ho pugui semblar, totes tres parts van lligades en l'interès de tothom de disposar d'una prova atractiva. En els primer cas, l'organització n'ha acabat contenta. En el segon, en les pròximes setmanes s'han de saber notícies i, en el tercer, caldrà esperar.
Un cop recollit tot, el president del Biela Club Manresa, Cristian Resina, ha explicat a Regió7 com han anat alguns d'aquests canvis. "Divendres vam introduir verificacions horàries i ens van ser molt útils a l'hora de quadrar els temps, tot i que també suposa que tot hagi d'estar més ben organitzat". I és que enguany la sortida de divendres al vespre al restaurant Cal Xavi de Manresa, enmig d'un intens fred, "no era protocolària, sinó oficial, i això provocava que si abans s'hi estava la gent quatre hores, ara potser només dues".
Perquè fins l'any passat, la cursa no era fins a l'endemà. Aquest cop no. Els competidors havien de sortir pitant cap a Castellfollit del Boix, seu del primer tram. En aquest sentit "vam haver de fer un canvi, ja que estava programat un recorregut que al final no es va poder fer i per això vam haver d'introduir una passada més a les Vilaredes [entre Súria i Balsareny], per respectar el quilometratge".
Dissabte "hi va haver un sol incident, un accident que hi va haver justament en la primera passada en aquest tram davant del qual crec que vam reaccionar bé". El recorregut d'enguany era ple de trams clàssics, com els dos mencionats, el de Castelladral i a la tarda els de Navarcles, cap a Talamanca, i el Pont de Vilomara.
L'altra novetat va ser l'horari, i va resultar un encert. "No és igual acabar a la una de la nit, amb el fred i tot, dissabte que poder-ho fer a les vuit del vespre i començar a recollir-ho tot. Ja que tens la gent ocupada dos dies, millor aprofitar per córrer des del primer moment i poder acabar abans". Els dos dies, per tant, sembla que es mantindran.
Després caldrà saber l'avaluació dels tècnics que han examinat tots els aspectes de la prova, tant de la federació catalana, com de l'espanyola, que haurien de sortir el mes vinent. Un fet que cal tenir en compte és que "si hi entrem, potser canvien les dates de la cursa, ja que preval el calendari espanyol sobre el català". Si fos així, "i el posen a la primavera, segurament hauríem de copiar en molts aspectes el recorregut d'enguany per falta de temps. Si és a la tardor, hi podem introduir canvis".
Ser a l'estatal donaria força per negociar amb l'Ajuntament amb una premissa. "Ens volem quedar aquí, però necessitem saber amb temps de què disposem". Comença una altra cursa, sense vehicle, però igualment dura.
