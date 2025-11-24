Atletisme
Cinquena posició del Sub23 del CAI al Campionat d'Espanya de Cros
Júlia Solé i Judith Navarro impulsen l’equip entrant segona i tercera
Els equips masculins Sub23 i Sub18 de l’Avinent Manresa es classifiquen en sisena i trenta-sisena posició
Anna Torras, 30a posició en la categoria absoluta del Cros Internacional d'Atapuerca
Regió7
Presència destacada i resultats notables dels atletes del Club Atlètic Igualada Petromiralles i l’Avinent Manresa a la 21a edició del Cros Internacional d’Atapuerca, que enguany acollia el 41è Campionat d'Espanya de Cros per Clubs, i que es va disputar amb un ambient gèlid, accentuat per les ratxes de vent, al Centre d’Arqueologia d’Atapuerca, a Burgos. Cinquè lloc per al Sub23 femení del CA Igualada, amb excel·lents actuacions de Júlia Solé i Judith Navarro, segona i tercera, i una sisena i una trenta-sisena posició per als conjunts Sub23 i Sub18 masculins de l’Avinent Manresa. Van participar 3,267 atletes, amb 464 equips de 194 clubs.
L’equip del CAI Petromiralles va sumar 100 punts, el segon equip català per darrere de l’Hospitalet, que va ser segon. Va guanyar el Campionat d'Espanya Metaesport Riba Roja Túria, seguit de l’Hospitalet, Las Celtíberas de Soria i l’Unicaja Jaén. Els atletes del Sub23 van cobrir una distància de 5.896 metres.
L’equip igualadí el van formar Júlia Solé, segona amb un temps de 21:55, Judith Navarro, tercera amb 21:57, Carla Bisbal, vint-i-cinquena amb 23:58 i Marcel·la Solé, setantena amb 27:25. Van participar-hi 18 equips i 82 atletes. La guanyadora va ser Jihad Essoubai, de l’Hiru Erri, amb un temps de 21:31.
L’Avinent Manresa hi va competir amb dos equips.
El Sub23 va classificar-se en sisena posició, d’un total de 26 equips i 136 atletes. La distància també va ser de 5.876 metres, com en la prova femenina.
La formació la van integrar Gonçalo José Sousa, que va entrar en quinzena posició amb un temps de 18:21, Jofre Roca, quaranta-cinquè amb 19:36, Iassin L’Aziri, seixantè amb 20:00, i Pol Camprubí, setanta-sisè amb 20:22.
I els quatre atletes del Sub18 van entrar en trenta-sisena posició, d’un total 349 corredors de 50 equips. En el seu cas, el circuit que havien de completar era de 3.895 metres.
L’equip el van integrar Aleix Ferrero, que va entrar en vuitanta-unena posició amb un temps de 13:24, Adrià Caso, cent trenta-setè amb 13:50, Guillem Blanco, dos-cents tretzè amb 14:21 i Pau Barragan, dos-cents vint-i-unè amb 14:23.
Actuacions individuals
També van ser destacades les actuacions individuals dels atletes del CA Igualada Petromiralles Anna Torras i Pol Carrera en les seves proves del Cros Internacional d'Atapuerca.
Torras va classificar-se en trentena posició de la categoria absoluta, en un circuit de 6.821 metres. La corredora que entrena Roger Roca va fer un temps de 24:56, en una cursa guanyada per la italiana Nadia Battocletti, amb 22:21, per davant de la keniata Sheila Jebet amb 22:34 i la kazaha Daisy Jekemei amb 22:35. S’hi van classificar 218 atletes. Per equips, va guanyar el Bilbao Atletismo.
I Carrera va ser el trenta-vuitè en la categoria Sub20, d’un total de 264 atletes classificats. En un circuit de 3.895 metres, va fer un temps de 12:30. Aquesta categoria la va guanyar Samuel Simba Cherop (Unión Guadalajara), amb un temps d’11:40. Per equips, va guanyar el Playas de Castellón.
En la categoria absoluta masculina, en el mateix circuit de 6.821 metres de les dones, el guanyador va ser el keniata Mathew Kipchumba Kipsang amb un temps de 20:05. Van completar el podi Rodrigue Kwizera (Facas - Playas de Castellón), que va entrar a roda del guanyador amb 20:06, i Thierry Ndikumwenayo Ndayikund (Facsa - Playas de Castellón) amb un temps de 20:14. Al seu darrere van entrar els catalans Ilias Fifa Temsamani (PCteamb amb 20:16, i Said Mechaal Mechaal (ADA Calvià - Vitasol), amb 20:20.
Les proves eren selectives per al Campionat d’Europa de Cros que es disputarà el 14 de desembre a Lagoa, Portugal.
