FUTBOL
El diagnòstic d’un Reial Madrid a la deriva: "A Xabi Alonso se li està posant cara de Rafa Benítez"
El de Tolosa ha acabat per confondre un vestidor en què hi ha jugadors que no creuen en la seva proposta
Fermín de la Calle
Hi ha un símptoma preocupant per a qualsevol entrenador. Quan els fotògrafs estan més pendents de captar els gestos del tècnic que el que passa a la gespa, és mal assumpte. I d’un temps ençà, els reporters gràfics passen massa temps seguint els gestos i les reaccions de Xabi Alonso. Els seus experiments a la pissarra comencen a passar factura a l’equip. El plantejament a Elx va oferir la imatge més caòtica del Reial Madrid del que portem de temporada. El sistema defensiu va ser desastrós, amb els tres centrals arribant tard a les cobertures a l’hora de marcar Rafa Mir i André Silva, els centrecampistes de l’Elx arribant sols per la indolència en el doble pivot de Ceballos i Arda Güler, i els carrilers superats, especialment Trent, per un Germán Varela que va arribar com i quan va voler per la seva banda fins al gol de Febas entrant per aquesta zona.
Falta de compromís en la pressió
El «normal» que es va llegir als llavis de Mbappé després del gol de l’Elx expressa perfectament el sentir d’un vestidor que no entén l’entrenador i que veu com l’equip ha perdut qualsevol rastre d’identitat futbolística. Alonso ha hagut de claudicar davant la seva idea inicial d’asfixiar els rivals a la seva àrea en la sortida de la pilota. Kylian, Vinícius, Rodrygo i Bellingham no es comprometen en la pressió alta i això acaba per condicionar el plantejament de l’entrenador de Tolosa, que al Martínez Valero va veure com la desídia defensiva dels seus atacants era aprofitada una vegada i una altra pels futbolistes rivals.
El Reial Madrid va ser un caos defensiu des del minut u al 90. Ningú va liderar tàcticament l’equip perquè Camavinga està perdut i sense Tchouaméni, ara mateix el jugador de camp de referència en l’aspecte defensiu, els blancs són enormement vulnerables. Malgrat l’escomesa madridista de l’última mitja hora després del gol local, l’Elx li va discutir la possessió (49%) als de Xabi i va xutar 15 vegades, sis entre pals a Courtois, que a més de rebre dos gols, va salvar dues ocasions clares. A més, el Madrid va perdre 50 pilotes, i destaquen les 22 que va perdre Trent Alexander-Arnold, que va completar una irregular actuació amb problemes defensius i una condició física que el va condicionar molt en els minuts finals.
El plantejament de Xabi no va ser entès pels jugadors, amb dos futbolistes de toc al mig (Arda-Ceballos) just el dia que s’enfrontaven a un rival que discuteix la possessió. I sense recuperadors a la medul·lar, els blancs ho van passar malament corrent darrere Diang, Germán i companyia. Enrere Huijsen va tornar a evidenciar que pateix quan ha de lidiar amb davanters físics i Carreras continua generant dubtes després del seu bon inici de temporada. Només Raúl Asencio, que va tornar a ser el millor al darrere com a Vallecas, va oferir garanties.
Mbappé va encadenar el seu tercer partit consecutiu sense marcar. Una cosa que li va generar molta frustració, fins al punt de ser amonestat al final del partit per les seves protestes a l’àrbitre. Kylian ha deixat d’aparèixer als espais i abusa de demanar la pilota al peu com a referent de l’equip en punta, cosa que fa que l’equip no s’estiri amb la pilota i no generi perill a les defenses rivals a la seva esquena. El francès és, sens dubte, el jugador més compromès amb Xabi, amb qui té una bona química després que el de Tolosa li donés els galons en atac des del primer dia.
Bellingham és un cas a part. L’anglès no acaba de trobar-se còmode a la pissarra de Xabi, per més que li demani ocupar la posició en què Ancelotti el va convertir en l’arribador de l’equip a l’àrea. Jude ha perdut importància en la construcció, on el pas el porta un Arda Güler, a qui els partits complicats se li fan costerut i no acaba de ser el líder que el Madrid necessita. A més, la seva complexió física fa que es vagi diluint fins a ser substituït recurrentment en totes els partits.
Sense ascendència sobre el vestidor
L’onze inèdit que Xabi va treure el Martínez Valero ahir genera encara més dubtes sobre el tècnic. Florentino desconfia de la seva proposta i ja el va advertir sobre la gestió de Vinícius i la pèrdua de protagonisme. A Elx el brasiler va completar la seva quart suplència d’aquesta temporada, i ha iniciat una quarta part dels partits a la banqueta. Al seu costat hi havia un altre dels ‘rebels’ de l’equip, Federico Valverde. L’uruguaià és probablement el jugador que més ha empitjorat la seva situació amb l’arribada del nou tècnic. En el dia d’avui només Courtois manté el seu nivell i això no és precisament bon símptoma.
El vestidor sospita de Xabi, Florentino desconfia d’ell i l’afició ja parla obertament del relleu del de Tolosa, que afronta aquest dimecres un examen a Atenes, on s’enfronta a un Olympiacos aspre i afilat que provarà de pescar un triomf davant aquest caòtic Reial Madrid. Molts futbolistes blancs han deixat de creure en la proposta del tècnic, uns perquè no veuen assimilable el seu model de joc i d’altres perquè els exigeix canviar la seva manera d’afrontar els partits havent de sacrificar-se més del que fan habitualment.
Xabi està tocat, però els jugadors també estan assenyalats. La seva falta d’actitud va acabar empenyent Ancelotti fora del Madrid i ara van camí de fer el mateix amb el donostiarra. «A Xabi se li està posant cara de Rafa Benítez», apuntaven al club fa uns dies després de la derrota a Anfield. El problema és que cada dia que passa aquesta sentència pesa més i després dels empats a Vallecas i Elx, dues places on hauria d’haver sumat de tres en tres, el Reial Madrid de Xabi fa la sensació d’anar a la deriva i al fons s’entreveu l’iceberg. El salva, de moment, que no hi ha alternatives per a la banqueta en el mercat que atraguin Florentino. I al telèfon de Klopp continua saltant la bústia de veu.
