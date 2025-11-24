Eric Garcia, una benedicció per a Flick
L’Spotify Camp Nou es va rendir al futbolista de Martorell i li va reconèixer el paper clau en un equip en què ja és indiscutible
Ningú de la plantilla ha jugat tant com ell. Deco, director esportiu del Barça, accelera en la renovació del polivalent jugador, que acaba contracte el juny del 2026
Marcos López
Abans d’abandonar la gespa, un home emmascarat es va acostar a la banqueta. Va xiuxiuejar durant uns segons alguna cosa amb Flick i va tornar al partit. Però tot just va durar dos minuts. I ja tornant al vestidor, amb un còmode 3-0 al marcador sobre un gris Athletic, Eric Garcia va desfilar orgullós a trobar el tècnic alemany, sentint-se el més feliç d’un eufòric i rejovenit Camp Nou. En el minut 74, milers i milers d’espectadors es van posar d’acord per corejar el seu nom. No s’havia vist mai. I ell, parapetat després d’aquesta màscara que el protegeix de la fractura de nas que va patir a Bruges, descobria que tot el que ha fet en la seva carrera tenia un sentit.
Tot és tot. Anar-se’n al Manchester City, amb 16 anys, a la recerca d’un projecte de futur que no tenia a casa. Va tenir sentit tornar, tot i que Guardiola el volia al costat a Anglaterra, i no sentir-se a l’inici estimat quan va tornar amb 20 anys. Ni estimat, ni tampoc respectat a Barcelona.
Tenir la grandesa de donar el que semblava un pas enrere que l’allunyava del seu paradís seduït per la trucada de Míchel, el tècnic que li va trobar a Montilivi un ecosistema adient per recuperar, sobretot, l’autoestima. El futbol ja el tenia. La polivalència, també.
De Montilivi en va tornar un Eric Garcia extremadament competitiu, a qui Flick no va donar joc en els sis primers mesos a la banqueta blaugrana. Tot just 541 minuts i la sensació que el millor que li podia passar era agafar el cotxe i enfilar l’AP-7 cap a Girona.
Però llavors Hansi sí que va creure en ell i li va obrir la porta (va jugar 1.562 minuts de gener a maig), fascinat perquè la seva ductilitat –lateral dret, central destre i migcampista– era un tresor. I, de sobte, el que havia vist Míchel fa mesos ja ho van veure tots. Fins i tot el Camp Nou s’ha lliurat a un futbolista que transcendeix.
Eric és indiscutible. Ja són 17 partits del Barça. I en tots ha estat Eric. No ha jugat ningú (porta 1.284 minuts) tant com ell. I ha sigut titular en 14 d’aquests 17, per desplegar un catàleg tan ampli que s’ha convertit en una benedicció per a Flick. Té 24 anys (en farà 25 el 9 de gener), però ja és un veterà a l’equip. I al vestidor.
Eric va començar el curs de lateral dret titular per posar pressió a Kounde amb quatre partits cavalcant per la banda. I en quatre partits més va exercir el rol de central destre. Després, sense notar cap incomoditat, es va canviar de rol i va assumir la casa que va deixar buida Iñigo Martínez actuant fins a cinc partits de central esquerrà. Hi havia fins dissabte tres Erics. I dissabte, amb Pedri esgotant els últims dies de la seva recuperació i De Jong pagant el càstig de la targeta groga a Balaídos, Flick va aprofitar la setmana per inventar-se un nou mig centre. Va poder triar Marc Casadó, un especialista, però va optar per un altre camí. Va escollir crear el quart Eric, igual de fiable i responsable, per defermar a l’il·lusionant nou Camp Nou una admiració mai vista.
I Deco, el director esportiu del Barça, s’afanya a tancar la seva renovació perquè acaba contracte el juny del 2026, una temptació. "Espero que renovarà aviat. Hi treballem. ¡Juga a un nivell increïble!", va dir Flick, per instar Deco a aconseguir abans que acabi aquest 2025 la signatura d’Eric.
